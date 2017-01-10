قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الأحد، إن هناك أشخاص يريدون استغلال الطلبة يتحركون في وقت واحد في مؤسسات جامعية مختلفة.
ودعا الوزير لدى إعطائه لإشارة انطلاقة عملية التقييم الذاتي بجامعة الجزائر1 يوسف بن خدة، الطلبة لتوخي الحذر كون الجزائر "تمر بظروف ومستهدفة من عدة جوانب وذلك من القريب ومن البعيد".
وأضاف بقوله "لا تنسوا أننا مقبلون على الاستحقاقات وفي مثل هذه المناسبات يكثر التحرك داخل وخارج الوطن".
واعتبر حجار بالمناسبة أن تحرك الطلبة في نفس الوقت "لم يكون بريئا" وأن "أغلب مطالبهم ولو تبدو أحيانا منطقية، ليست سليمة" على غرار مطالب طلبة الصيدلة وطب الأسنان، مجددا دعوته لهم بأن يكونوا "أكثر أناس وعيا".
وأشار إلى أن هؤلاء الذين يستهدفون الجزائر يبحثون عن "أي ذريعة من أجل البلبلة".
وأوضح الوزير أن هؤلاء الأشخاص "يحركون الناس يمينا ويسارا، ظنا منهم أن ما يسمى بالربيع العربي مازال ساري المفعول"، قائلا في نفس الوقت: "للأسف بالنسبة لهم ولاحظنا أن الشعب الجزائري أخذ درسا وعبرة من المأساة التي عرفناها وهؤلاء الناس لا يحبون الخير لبلادنا ويستعملون أحيانا بعض الأشياء ظاهرها حق ولكن باطنها فيه الكثير من العداء للجزائر".
وأكد حجار أن قانون المالية المستهدف لم يمس الجوانب الاجتماعية، حيث بقيت الأسعار للمواد الأساسية كما هي.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، قد أبرز، السبت، خلال زيارته إلى المركز الجامعي لميلة، أهمية ودور الطالب في الجامعة في تعزيز الاستقرار والتنمية الوطنية، وقال إن "البلاد مستهدفة والكثير حاولوا بكل الطرق جرها إلى الفوضى، إلا أن وعي الشباب والطالب الجزائري كان بالمرصاد".
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قال إن الجزائر مستهدفة من عدة جوانب
حجار: أطراف تستغل احتجاجات الطلبة
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الأحد، إن هناك أشخاص يريدون استغلال الطلبة يتحركون في وقت واحد في مؤسسات جامعية مختلفة.
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ودعا الوزير لدى إعطائه لإشارة انطلاقة عملية التقييم الذاتي بجامعة الجزائر1 يوسف بن خدة، الطلبة لتوخي الحذر كون الجزائر "تمر بظروف ومستهدفة من عدة جوانب وذلك من القريب ومن البعيد".
وأضاف بقوله "لا تنسوا أننا مقبلون على الاستحقاقات وفي مثل هذه المناسبات يكثر التحرك داخل وخارج الوطن".
واعتبر حجار بالمناسبة أن تحرك الطلبة في نفس الوقت "لم يكون بريئا" وأن "أغلب مطالبهم ولو تبدو أحيانا منطقية، ليست سليمة" على غرار مطالب طلبة الصيدلة وطب الأسنان، مجددا دعوته لهم بأن يكونوا "أكثر أناس وعيا".
وأشار إلى أن هؤلاء الذين يستهدفون الجزائر يبحثون عن "أي ذريعة من أجل البلبلة".
وأوضح الوزير أن هؤلاء الأشخاص "يحركون الناس يمينا ويسارا، ظنا منهم أن ما يسمى بالربيع العربي مازال ساري المفعول"، قائلا في نفس الوقت: "للأسف بالنسبة لهم ولاحظنا أن الشعب الجزائري أخذ درسا وعبرة من المأساة التي عرفناها وهؤلاء الناس لا يحبون الخير لبلادنا ويستعملون أحيانا بعض الأشياء ظاهرها حق ولكن باطنها فيه الكثير من العداء للجزائر".
وأكد حجار أن قانون المالية المستهدف لم يمس الجوانب الاجتماعية، حيث بقيت الأسعار للمواد الأساسية كما هي.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، قد أبرز، السبت، خلال زيارته إلى المركز الجامعي لميلة، أهمية ودور الطالب في الجامعة في تعزيز الاستقرار والتنمية الوطنية، وقال إن "البلاد مستهدفة والكثير حاولوا بكل الطرق جرها إلى الفوضى، إلا أن وعي الشباب والطالب الجزائري كان بالمرصاد".