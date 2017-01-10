محكمة الاستئناف تؤجل النظر في قضية تسريبات البكالوريا

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الأحد،محاكمة المتهمين الأربعة في قضية تسريبات مواضيع شهادة البكالوريا لدورة ماي 2016، وذلك بطلب من هيئة دفاع المتهمين من أجل الاطلاع على أوراق الملف، حيث سيستمع القاضي الجزائي من جديد إلى المتهمين بتاريخ 5 فيفري المقبل، بعد استئناف وكيل الجمهورية الحكم الصادر في حقهم.

وكانت المحكمة الابتدائية عبان رمضان بالعاصمة، أصدرت بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، حكم البراءة لفائدة ثلاثة متهمين، ويتعلق الأمر بالمدعو "ي، نجيب" مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة، و"ق، لخضر" مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية، و"م، محمد أ" مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن تهمة سوء استغلال الوظيفة، والإهمال، وإفشاء الأسرار، كما سلطت في حق المتهم الرابع "ع، عبد المالك" عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بسطيف، عقوبة سالبة للحرية لمدة ثلاث سنوات، ومبلغ 200 ألف دينار غرامة مالية، مع تعويض لصالح الوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 100 ألف دينار.