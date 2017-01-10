أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، خلال افتتاح تظاهرة وطنية حول المقاومة الوطنية بمنطقة ببسكرة، الأحد، أن وزارته تعمل على كتابة التاريخ دون استثناء فترة المقاومة والحركة الوطنية التحررية، حيث اعتبر الوزير هذه المهمة الوطنية أولاها الدستور المكانة المتميزة لتحقيقها وجعلها في متناول الأجيال مستقبلا.
وقال المتحدث إنه رغم الزخم الكبير من الكتب التاريخية الوطنية، إلا أنه وجب إثراء التاريخ بإصدارات جديدة تواكب العصر بمصطلحات وتقنيات حديثة.. وأوضح زيتوني مواصلة وزارته العمل لإعادة استرجاع رفات شهداء وجماجم قادة ثورة الزعاطشة الذين تحتفظ بهم فرنسا في أحد متاحفها. ورافع وزير المجاهدين لثمرة المشروع الوطني للمصالحة الوطنية الذي قاده رئيس الجمهورية إلى تحقيق عديد الإنجازات المتحققة ومكتسبات حقيقية عمادها الاستقرار والأمن.
كما ثمن وزير المجاهدين الدور الكبير الذي لا يزال يلعبه الجيش الوطني الشعبي في تطهير الوطن من الألغام الاستعمارية إلى حد اليوم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1قانون التقاعد الجديد يدخل رسميا حيز التطبيق
2تنظيم داعش في الجزائر انتهى
3وفاة 4 دركيين اثر انفجار لديناميت داخل النفق الثاني بالمدية
4أويحيى: لهذا فشل مخطط تصدير "الربيع العربي" إلى الجزائر
5بوضياف "يراوغ" مستشفيات المسيلة
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
من الذي تزعجه المدارس العليا للأساتذة؟!
التهامي مجوري
الشيخ الطيب العقبي والوهابية في ميزان التاريخ
عمار يزلي
الفتوحات البنكية
صالح عوض
رشيد غلام..بروح قدسية
جمال لعلامي
يا شاري دالة!
عبد الناصر
التشاد الشقيقة!
حبيب راشدين
ثورة العقول المسطَّحة على المصفوفة
صالح عوض
روسيا.. أدوارٌ تُرسم بالقنابل والسياسة
جمال لعلامي
همّ يضحك وهمّ يبكي !
حسين لقرع
عملية القدس إرهابية حقيرة؟!
الفيديو
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
وزير المجاهدين: عملنا متواصل لإسترجاع جماجم الشهداء من فرنسا
مراد. ب
أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، خلال افتتاح تظاهرة وطنية حول المقاومة الوطنية بمنطقة ببسكرة، الأحد، أن وزارته تعمل على كتابة التاريخ دون استثناء فترة المقاومة والحركة الوطنية التحررية، حيث اعتبر الوزير هذه المهمة الوطنية أولاها الدستور المكانة المتميزة لتحقيقها وجعلها في متناول الأجيال مستقبلا.
تغطيات ذات صلة
وزير المجاهدين: عملنا متواصل لإسترجاع جماجم الشهداء من فرنسا
محكمة الاستئناف تؤجل النظر في قضية تسريبات البكالوريا
حجار: أطراف تستغل احتجاجات الطلبة
موجة البرد تفتك بالمشردين
ولد عباس يحكم قبضته على مفاصل الحزب العتيد
وقال المتحدث إنه رغم الزخم الكبير من الكتب التاريخية الوطنية، إلا أنه وجب إثراء التاريخ بإصدارات جديدة تواكب العصر بمصطلحات وتقنيات حديثة.. وأوضح زيتوني مواصلة وزارته العمل لإعادة استرجاع رفات شهداء وجماجم قادة ثورة الزعاطشة الذين تحتفظ بهم فرنسا في أحد متاحفها. ورافع وزير المجاهدين لثمرة المشروع الوطني للمصالحة الوطنية الذي قاده رئيس الجمهورية إلى تحقيق عديد الإنجازات المتحققة ومكتسبات حقيقية عمادها الاستقرار والأمن.
كما ثمن وزير المجاهدين الدور الكبير الذي لا يزال يلعبه الجيش الوطني الشعبي في تطهير الوطن من الألغام الاستعمارية إلى حد اليوم.