وزير المجاهدين: عملنا متواصل لإسترجاع جماجم الشهداء من فرنسا

أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، خلال افتتاح تظاهرة وطنية حول المقاومة الوطنية بمنطقة ببسكرة، الأحد، أن وزارته تعمل على كتابة التاريخ دون استثناء فترة المقاومة والحركة الوطنية التحررية، حيث اعتبر الوزير هذه المهمة الوطنية أولاها الدستور المكانة المتميزة لتحقيقها وجعلها في متناول الأجيال مستقبلا.

وقال المتحدث إنه رغم الزخم الكبير من الكتب التاريخية الوطنية، إلا أنه وجب إثراء التاريخ بإصدارات جديدة تواكب العصر بمصطلحات وتقنيات حديثة.. وأوضح زيتوني مواصلة وزارته العمل لإعادة استرجاع رفات شهداء وجماجم قادة ثورة الزعاطشة الذين تحتفظ بهم فرنسا في أحد متاحفها. ورافع وزير المجاهدين لثمرة المشروع الوطني للمصالحة الوطنية الذي قاده رئيس الجمهورية إلى تحقيق عديد الإنجازات المتحققة ومكتسبات حقيقية عمادها الاستقرار والأمن.

كما ثمن وزير المجاهدين الدور الكبير الذي لا يزال يلعبه الجيش الوطني الشعبي في تطهير الوطن من الألغام الاستعمارية إلى حد اليوم.