اضطراب آخر نشيط بداية من الإثنين ثلوج بالمرتفعات الساحلية التي تقل عن 500 متر

تظهر آخر البيانات والنماذج الرقمية، حسب قراءات المختصين في الطقس إلى عودة سلسلة من الاضطرابات الجوية نشيطة الفعالية، تتخللها فترات من الصفاء، وذلك ابتداء من ظهيرة وليلة الإثنين، حيث يرتقب قدوم هواء بارد، أكثر نشاطا من الاضطراب الأخير محملا بأمطار معتبرة تكون أحيانا على وقع الرعود والبرد يتبعها تهاطل كثيف للثلوج على المرتفعات الشرقية والوسطى الداخلية والقريبة من الساحل التي لا يزيد علوها عن 500 متر.

الاضطراب الجوي الجديد القادم من شمال شرق أوروبا، المتمركز بجنوب إيطاليا وبالتحديد بمنطقة سيسيليا سيمد الجزائر بسلسلة من الاضطرابات نشيطة الفعالية، مصحوبة بأمطار جد معتبرة بوسط وشرق الوطن، يكون متبوعا بثلوج على المرتفعات قد تصل إلى المناطق الغربية، حيث ننتظر هذه الصبيحة أجواء غائمة بالوسط والشرق تكون مصحوبة ببعض الأمطار سرعان ما تزداد غزارة خلال الليلة بالخط الرابط بين تيبازة إلى غاية أقصى الشرق لينتقل تدريجيا إلى المناطق الغربية.

وتنتظر ثلوج على المرتفعات التي تزيد عن 600 متر بالوسط والشرق فيما لا تتعدى 700 و800 متر بالغرب، وبتسرب هذا الهواء البارد يمكن أن تنخفض مستويات الثلوج أكثر فأكثر لتشمل حتى المرتفعات التي تقرب من السواحل، لينخفض محليا إلى أقل من 500 متر.

درجات الحرارة هي الأخرى ستخفض طيلة الثلاثاء إلى الخميس ما بين 7 و12 درجة بالسواحل، وما بين 1 إلى 9 درجات بالمناطق الداخلية لتصل ما بين 15 إلى 25 درجة بالجنوب، على أن يتوغل هذا الاضطراب أكثر يوم الأربعاء ليصل إلى المناطق الغربية الساحلية والداخلية وقد يمتد إلى مرتفعات بشار مع إمكانية تكوين تراكمات ثلجية بالمرتفعات الداخلية قد تصل إلى 40 سنتيمترا.. والله أعلم.