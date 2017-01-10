نشريات خاصة تحذر من اضطراب جوي جديد أكثر نشاطا طوارئ.. الثلوج تحاصر عدّة ولايات وتؤجّل الدراسة والعمل

أدت الاضطرابات الجوية التي تشهدها مختلف المدن الشمالية للوطن ومنذ أمسية السبت، إلى شل حركة المرور بالعديد من الولايات بسبب تراكم الثلوج، فيما دفعت السيول إلى تكوين بحيرات وسيول امتدت إلى بعض السكنات والمنشآت، في وقت لم تسلم المدارس من انقطاع للكهرباء أجبرت على تعويضها بالشموع، فيما تخلف العديد من العمال عن مناصب عملهم بسبب سوء الرؤية تارة وانقطاع الطرقات تارة أخرى، وفي وقت يسكن الرعب العائلات القاطنة بالقرب من الأودية لا سيما وان الأيام المقبلة تنذر بأجواء شتوية ماطرة.

البرد يقتل طفلة بالوادي.. وتلاميذ يحتجون بالعاصمة

عرفت بعض المؤسسات التربوية بالعاصمة، عزوف التلاميذ عن الدراسة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وغياب أجهزة التدفئة وهي المعضلة التي سجلت بمتقنة عين البنيان، بالإضافة إلى الشعيبية التي أضرب أمس تلامذتها لعدم تمكنهم من مزاولة الدراسة في ما وصفوها بالثلاجات.

ولقيت طفلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من عمرها الأحد، مصرعها في بلدية بن قشة الحدودية بولاية الوادي، تحت تأثير موجة البرد التي تعرفها المنطقة منذ مدة. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن الصبية "ياسمين" أصيبت بنزلة برد حادة في مسكنها المتواضع الذي يفتقر للكثير من الأساسيات بإحدى المناطق التي يسكنها البدو الرحل في بلدية بن قشة الحدودية مع تونس والتي تبعد بـ145 كيلومتر عن عاصمة الولاية مدينة الوادي.

الثلج يعزل مدنا وقرى

وبتيسمسيلت تسببت الثلوج المصحوبة بالصقيع في تسجيل صعوبة حركة السير على مستوى أشطر الطرقات الوطنية رقم 14 بين ثنية الحد والعيون ورقم 19 بين بوقايد وبرج بونعامة ورقم 60 بين برج الأمير عبد القادر وثنية الحد، ورقم 65 بين ثنية الحد والحسنية (عين الدفلى)، وقد سجلت الحماية المدنية خلال الـ24 الساعة الأخيرة، سبعة حوادث مرور، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح، منهم اثنان في حالة خطيرة.

أما بولاية قالمة أدى التساقط الكثيف للثلوج إلى صعوبة في حركة السير وتوقف جزئي لحركة المرور عبر طريقين وطنيين وعدة طرق ولائية وأخرى بلدية، ما أدى إلى تدخل مصالح الأشغال العمومية، كما عرفت مناطق متفرقة بولاية قسنطينة تساقطا كثيفا للثلوج أدى إلى غلق في حركة المرور عبر عدة طرق.

وغطت الثلوج بولاية باتنة مناطق أريس وثنية العابد ومروانة، فيما لاتزال مناطق بميلة مسدودة، وسخرت الجهات المختصة أكثر من50 جرافة لفك الحصار عن العائلات والمواطنين. وهي الأوضاع التي شهدتها مناطق متفرقة ببرج بوعريريج وسطيف وغيرها.

غيابات بالجملة للعمال وتلاميذ المناطق الجبلية

وببجاية أدى تردي الأوضاع الجوية إلى غلق العديد من الطرق الوطنية والولائية، مما دفع العديد من التلاميذ والعمال القاطنين بالمناطق الجبلية إلى العزوف عن الالتحاق بمقاعد الدراسة والعمل، وقد حاصرت الثلوج وعزلت العديد من السكان بالقرى النائية، حيث تجاوز سمك الثلوج الـ30 سنتيمترا ببعض الجهات، فيما تمكنت مصالح البلديات من فتح الطرق الوطنية رقم 12 ، 75 ، 74 ، 106.

الثلوج تلغي زيارة بن غبريط للمدية

ألغيت صبيحة أمس زيارة وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى ولاية المدية وبالضبط على مغراوة وتابلاط والميهوب، وهي المناطق التي عرفت تساقطا معتبرا للثلوج، حيث تم إلغاء الزيارة بعد تطابق تقارير الجهات المختصة حول وعورة غالبية مسالك الولاية، كما قطعت حركة السير بالعديد من طرقات الولاية، وشهدت بلدياتها الشرقية أزمة حادة في قارورات غاز البوتان التي عرف سعرها تضاربا.

الجيش يتدخل بتيزي وزو والولاية تشكل خلية أزمة

وتدخلت منذ السبت وحدات من قوات الجيش الوطني الشعبي ببلديات كل من الاربعاء ناث ايراثن، عين الحمام، بوزقن، اليلتن، ياكوران، تيروردة بأعالي جرجرة لفك الطرقات من الثلوج المتراكمة وذلك بالاستعانة بكاسحات الثلوج والآلات العسكرية لتسهيل حركة المرور، فيما وصلت درجة الحرارة إلى 5 درجات تحت الصفر، وأعلنت ولاية تيزي وزو عن تشكيل خلية أزمة، كما شهدت القرى الجنوبية للولاية انهيارات.

إلغاء رحلات جوية بسطيف

كما أدت كثافة الثلوج بولاية سطيف، ليلة أول أمس، إلى إلغاء العديد من الرحلات من وإلى مطار سطيف الدولي. وحسب مصادر "الشروق"، فإن إدارة مطار سطيف أغلقت المطار أمام هبوط وإقلاع الطائرات، فيما اضطرت العديد من شركات الطيران إلغاء رحلاتها، خاصة إلى ليون الفرنسية. ومع بداية تساقط الثلوج، أمرت إدارة المطار بإلغاء جميع الرحلات المحلية والدولية.

قتيل بالبليدة.. وسياح محاصرون بأعالي الشريعة

وشهدت ولاية البليدة تساقط أمطار غزيرة أدت إلى شلل حركة المرور بعديد الطرق الوطنية والولائية خلفت قتيلا على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط ما بين ولايتي البليدة والعاصمة بعد انزلاق شاب على مستوى ذات الطريق بسبب الأمطار، حيث اصطدم بسيارة سياحية، ثم بعمود كهربائي، حيث فارق الحياة في عين المكان، كما عاشت كعادتها ساكنة العائلات التي تقطن البيوت القصديرية ليلة من الترقب خوفا من فيضان وادي بني عزة على المنازل بعد ارتفاع منسوب المياه كما علق العديد من زوار الشريعة والسياح بسبب شل الطريق.

إصابة 7 أشخاص بتيسمسيلت

وأحصت مصالح الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت أمس، 7 حوادث مرور، بسبب التقلبات الجوية التي عرفتها معظم مناطق الولاية، وقعت على مستوى طرقات ومحاور الولاية، ما أسفر عن جرح سبعة أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، وشلل في حركة السير عبر الطريقين الوطنيين 60 و 65، وكذا الطريق الوطني 14 في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد واليوسفية.