معدل البث التلفزيوني الرقمي وصل إلى حدود 85 بالمائة قرين: التحضير لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة متواصل

كشف وزير الاتصال حميد قرين، الأحد، أن معدل البث التلفزيوني الرقمي وصل إلى حدود 85 بالمائة؛ وهي نسبة ذكر بشأنها أنها كافية للذهاب نحو التلفزة الرقمية، مشيرا، خلال الندوة التكوينية التي أشرفت على تنظيمها وزارة الاتصال بتلمسان حول التلفزة الرقمية أن الوزارة تعمل حاليا على التحضير لحملة وطنية إشهارية ترويجية للتلفزة الرقمية.

وفي رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، أكد وزير الاتصال أن سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة لن ترى النور إلا بعد اتخاذ جملة من الإجراءات وتوفير الإمكانيات وشروط ذلك منها المقر والأقدمية في الترشح، مما يعني أن فكرة إنشاء هيئة ضبط الصحافة المكتوبة مؤجلة إلى إشعار آخر.

وكشف انه يتم حاليا إعداد مدونة قانون خاص بالمراسل الصحفي يضمن جميع حقوقه وواجباته، مشيرا في سياق رده على الأسئلة إلى أنه لا يوجد أي صحفي مسجون في المؤسسات العقابية.. كما كانت للوزير فرصة للحديث عن مدى أهمية الحصص التكوينية التي استفاد منها الصحفيون والمواطنون والتي نشطها بعض الخبراء في ميدان الإعلام، وأن ذلك برأيه ساهم في تقليص ظاهرة السب والشتم والقذف، وأن الهدف من وراء هذه الدورات التكوينية هو الوصول إلى صحافة احترافية.