امرأة حامل بين أفراد العصابة عصابة تخيّر منتخبة بالشلف بين 20 مليونا أو نشر صورها الفاضحة!

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالشلف، السبت، من وضع حد لعصابة مكونة من أربعة أفراد بينهم امرأة حامل، وذلك على خلفية تورطهم في تهمة تهديد منتخبة في بلدية بالولاية، بنشر صور لها على الفايسبوك، تكون قد ظهرت بها في وضعيات حميمية برفقة أحد الأشخاص.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن صورا ظهرت فيها المنتخبة في وضعيات غير لائقة، تسربت من أستديو تصوير، ليصل أفراد العصابة إلى الصور فاستغلوها لابتزاز المنتخبة، وفضحها، حيث طلبوا منها دفع مبلغ 20 مليون سنتيم، فاستجابت لطلبهم مقابل تسليمها النسخة الأصلية، لكن العصابة قامت باستنساخ تلك الصور، وعادت إلى تهددها وابتزازها من جديد، ورغم المحاولات الحثيثة للمنتخبة وترجيهم بالعدول عن فكرتهم، إلا أنهم تمسكوا بنشر صورها على الفايسبوك.

فما كان من الضحية سوى إبلاغ مصالح الدرك، التي تمكنت من الإيقاع بالمتهمين، وبحوزتهم الصور، ليحالوا على وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت، فيما استفادت شريكتهم من الرقابة القضائية بسبب وجودها في حالة حمل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.