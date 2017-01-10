فكت مصالح أمن ولاية بجاية، خيوط الجريمة التي اهتزت لها مدينة أقبو، في ليلة رأس السنة الميلادية، وراح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 22 سنة، قُتل بالسلاح الأبيض، على يد زوج شقيقته الذي لم يتقبل رفض الضحية لزواجه بأخته.
أشار، بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بجاية، أن الشرطة تمكنت من تفكيك خيوط جريمة القتل البشعة، التي وقعت رأس السنة الميلادية بمدينة اقبو، والتي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، حيث مكنت معاينة مسرح الجريمة من العثور على السلاح الأبيض، مخبأ بإحكام بين ملابس شقيقة الضحية التي أوضحت لعناصر الضبطية القضائية، أن زوجها البالغ من العمر 34 سنة، هو من قام بطعن شقيقها بواسطة السكين على مستوى الصدر، مضيفة أنها عمدت إلى إخفاء السلاح الأبيض بغية التستر على زوجها. وأضاف البيان انه خلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكابه الجريمة في حق شقيق زوجته، معيدا السبب وراء ذلك إلى الموقف الذي اتخذه الضحية من علاقة الزواج التي تربطه بشقيقته البالغة من العمر 24 سنة، مؤكدا أن الضحية كان يرفضها بشدة، وكثيرا ما كانت تدور مناوشات بينهما لذات السبب قبل أن يعمد وفي لحظة غضب إلى طعنه بالسكين.
وأوضحت مصادر محلية لـ"الشروق"، أنه ساعة الجريمة، وقعت مناوشات بين الضحية وصهره، بمحاذاة العمارة السكنية التي يقيمان بها، وامتدت إلى داخلها باعتبار أن المتهم يقطن بالبيت العائلي لزوجته رفقة الضحية ليقدم المتهم على طعن الضحية بطعنتين غائرتين على مستوى الصدر. وأضاف المصدر أن المتهم هو من قام بنقل أخ زوجته إلى مستشفى "أقلول علي" بالمدينة أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه. وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو، أمر بوضع الزوج رهن الحبس، بتهمة القتل مع سبق الإصرار، فيما تم وضع شقيقة الضحية تحت الرقابة القضائية، بتهمة محاولة التستر على الجريمة.
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الزوجة تسترت على مقتل أخيها وخبأت سلاح الجريمة
يقتل شقيق زوجته بسبب معارضته لزواجهما
ن. أوهاب
فكت مصالح أمن ولاية بجاية، خيوط الجريمة التي اهتزت لها مدينة أقبو، في ليلة رأس السنة الميلادية، وراح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 22 سنة، قُتل بالسلاح الأبيض، على يد زوج شقيقته الذي لم يتقبل رفض الضحية لزواجه بأخته.
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أشار، بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بجاية، أن الشرطة تمكنت من تفكيك خيوط جريمة القتل البشعة، التي وقعت رأس السنة الميلادية بمدينة اقبو، والتي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، حيث مكنت معاينة مسرح الجريمة من العثور على السلاح الأبيض، مخبأ بإحكام بين ملابس شقيقة الضحية التي أوضحت لعناصر الضبطية القضائية، أن زوجها البالغ من العمر 34 سنة، هو من قام بطعن شقيقها بواسطة السكين على مستوى الصدر، مضيفة أنها عمدت إلى إخفاء السلاح الأبيض بغية التستر على زوجها. وأضاف البيان انه خلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكابه الجريمة في حق شقيق زوجته، معيدا السبب وراء ذلك إلى الموقف الذي اتخذه الضحية من علاقة الزواج التي تربطه بشقيقته البالغة من العمر 24 سنة، مؤكدا أن الضحية كان يرفضها بشدة، وكثيرا ما كانت تدور مناوشات بينهما لذات السبب قبل أن يعمد وفي لحظة غضب إلى طعنه بالسكين.
وأوضحت مصادر محلية لـ"الشروق"، أنه ساعة الجريمة، وقعت مناوشات بين الضحية وصهره، بمحاذاة العمارة السكنية التي يقيمان بها، وامتدت إلى داخلها باعتبار أن المتهم يقطن بالبيت العائلي لزوجته رفقة الضحية ليقدم المتهم على طعن الضحية بطعنتين غائرتين على مستوى الصدر. وأضاف المصدر أن المتهم هو من قام بنقل أخ زوجته إلى مستشفى "أقلول علي" بالمدينة أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه. وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو، أمر بوضع الزوج رهن الحبس، بتهمة القتل مع سبق الإصرار، فيما تم وضع شقيقة الضحية تحت الرقابة القضائية، بتهمة محاولة التستر على الجريمة.