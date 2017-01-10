بمشاركة 79 متسابقا من 54 دولة عائشة تفوز بالمرتبة الثانية في المسابقة الدولية لحفظ القرآن بالسودان

فازت ابنة ميلة، الطالبة الجامعية، نويشي عائشة، ذات الـ 21 ربيعا، بالمرتبة الثانية في المسابقة الدولية لحفظ وتفسير وترتيل القرآن الكريم، التي احتضنتها السودان، بمشاركة 79 متسابقا يمثلون 54 دولة عربية وأجنبية، حيث تم تكريمها من طرف الهيئة المنظمة بالسودان.

وقالت عائشة لـ "الشروق"، عقب تتويجها بهذه المرتبة، إنها تفاجأت بالمنافسة الشديدة في هذه المسابقة المنظمة بالسودان، وإنها لم تكن تتوقع أن يكون هناك منافسون وحفظة لكتاب الله بهذا المستوى العالي، خصوصا في السودان، مضيفة أنها كانت في البداية تطمح إلى الظفر بالمرتبة الأولى، إلا أنها عندما انطلقت المسابقة وبدأ المترشحون في ترتيل كتاب الله تفاجأت كثيرا للمستوى الذي وصل إليه المتسابقون، وتملكها الخوف بأن تضيع منها إحدى المراتب الثلاث الأولى، غير أن ثقتها في نفسها وفي عون الله تعالى، تمكنت من افتكاك المرتبة الثانية بمعدل 99.2 أي بفارق 0.1 فقط عن المتوج بالمرتبة الأولى التي كانت من نصيب مترشح من تايلاندا، يبلغ من العمر 20 سنة، فيما عادت المرتبة الثالثة إلى شاب من الكويت.

وأضافت المتوجة بالجائزة الثانية في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بالسودان، أنها كانت تحمل مسؤولية كبيرة وعبءا ثقيلا، خاصة أنها كنت خائفة نوعا ما بسبب مشاركة كبار الحفاظ من مختلف دول العالم المتحصلين على جوائز ومراتب أولى في العديد من المسابقات في عدة دول، حيث تحصل 49 متسابقا على درجة امتياز في المسابقة، الأمر الذي صعب من مأموريتها.

وأشارت عائشة إلى الصعوبات التي واجهتها في هذه المسابقة وإلى المنافسة القوية خاصة من الذكور، حيث إنه من بين العشرة الأوائل كان 8 ذكور وفتاتان فقط، هي إحداهما، التي تمثل الجزائر وفازت بالمرتبة الثانية، أما الفتاة الأخرى فهي يمنية وتحصلت على المرتبة السابعة. وأوضحت عائشة أن الخوف سرعان ما زال عندما بدأت في تلاوة كتاب الله عندها أيقنت أنها ستتحصل على مرتبة متقدمة بعون الله وهذا ما حدث.

سألناها عن أهمية المسابقة ومدى مصداقية اللجنة، فقالت إن رئاسة لجنة التحكيم مكونة من الشيخ أحمد عيسى المعصراوي والشيخ اليمني صادق علي واللبناني محمود عكاوي، مضيفة أنها قبل إعلان النتيجة كانت تعرف أنها ستحتل المراكز الأولى، خاصة بعدما شاهدت رد فعل الجمهور ولجنة التحكيم.

للإشارة، فإن عائشة تدرس في السنة الثالثة اختصاص طب، بجامعة قسنطينة، وختمت كتاب الله وعمرها 13 سنة، علما أنها شرعت في حفظ القرآن الكريم وعمرها لا يتعدى 5 سنوات.