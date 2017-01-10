بقيادة سامي أبو زهري وفد من حركة حماس لدى ولد عباس

استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الأحد، وفدا عن حركة حماس الفلسطينية بقيادة سامي أبو زهري.

وأكد بيان للحزب "استقبل السيد الأمين العام الناطق الرسمي لحركة حماس الفلسطينية"، بقيادة سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة.

وأوضح أن اللقاء تناول "آخر المستجدات في الأراضي المحتلة، وثمن (الوفد) موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية".

ويشار إلى أن سامي أبو زهري يزور الجزائر منذ أيام بدعوة من حركة مجتمع السلم.