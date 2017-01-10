التماس عام حبسا في حقّ ابنها محاكمة منظفة بالرئاسة بتهمة الضرب والجرح

تابعت مساعدة محام امرأة تعمل منظفة بالرئاسة وابنها، بعد أن اتهمتهما بالضرب والجرح العمدي، على خلفية إقدامهما على الاعتداء عليها بمربّع آجر، عقب نشوب مناوشات كلامية بينهما.

وحسب ما تم سرده في جلسة محاكمة الأطراف، الأحد، فإنه وخلال قيام الضحية بالأعمال المنزلية، شاهدت ابن المتهمة وهو يختلس النظر إليها، ما دفعها لإخبار والدته، هذه الأخيرة كذبت الضحية، بل هددتها، مؤكدة لها بأنها تعمل منظفة بالرئاسة وستنتقم منها شر انتقام، وبعد بضعة أيام، تفاجأت بابن المتهمة يختلس النظر من جديد، خلال تواجدها بساحة المنزل رفقة صديقتها، وعندما دخلت معه في مناوشات كلامية، قذفها بمربّع آجر كادت تحطم رأسها لولا صدها بيدها، وبعد مكوثها في المستشفى عقب تقييدها لشكوى قضائية ضدهما، بعثا لها برسائل نصية تهديدية عبر الهاتف النقال، في حين تمسك كلاهما بإنكار التهم الموجهة إليهما. والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دينار في حق المتهم الثاني، مع تطبيق القانون في حق الأمّ.