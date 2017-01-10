وذكرت وكالة "رويترز" أن طائرة شحن تركية من طراز بوينغ 747 سقطت على منطقة مأهولة تقع على بعد حوالي 2 كيلومتر من مطار "مناس" في ضواحي بشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان. وكانت الطائرة متجهة من هونغ كونغ إلى إسطنبول عبر العاصمة القرغيزية بشكيك.
وقال رئيس مركز إدارة الأزمات في وزارة الطوارئ القرغيزية، إن السبب الذي أدى إلى تحطم طائرة الشحن التركية هو سوء الأحوال الجوية.
من جانبها صرحت وزارة الصحة القرغيزية أن 6 أطفال من بين ضحايا سقوط الطائرة على منازل السكان المتواجدة في مكان قريب من مدرج الهبوط في المطار.
كما أكدت الوزارة أن أفراد طاقم الطائرة المتكون من 4 أشخاص لقوا مصرعهم، أحدهم الطيار الذي توفي لاحقا متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى.
وتسبب سقوط الطائرة في تدمير 32 منزلا، ولا تزال حصيلة الضحايا غير نهائية، حيث يستمر التحقق من عددهم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1هستيريا العزلة تلاحق المغرب قبيل قمة الإتحاد الإفريقي
2هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار الكويت
3البحرين: إعدام ثلاثة من الشيعية أدينوا بقتل رجال شرطة
4ترامب أمام اختبار الموقف من محادثات السلام السورية
5مؤتمر باريس يعتمد حدود 67 كأساس لحل الدولتين
Français English
الرأي
جمال لعلامي
عيب وعار عليكم !
سلطان بركاني
عندما تتحوّل الألسن إلى أفاعٍ تلدغ!
صالح عوض
السودان يكسر الحصار
أبو بكر خالد سعد الله
من الذي تزعجه المدارس العليا للأساتذة؟!
التهامي مجوري
الشيخ الطيب العقبي والوهابية في ميزان التاريخ
عمار يزلي
الفتوحات البنكية
صالح عوض
رشيد غلام..بروح قدسية
جمال لعلامي
يا شاري دالة!
عبد الناصر
التشاد الشقيقة!
حبيب راشدين
ثورة العقول المسطَّحة على المصفوفة
الفيديو
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
قتلى في سقوط طائرة شحن تركية ضواحي عاصمة قرغيزستان
وكالات
ارتفع عدد ضحايا سقوط طائرة شحن تركية صباح يوم الاثنين 16 جانفي، على منطقة سكنية في ضواحي العاصمة القرغيزية بشكيك، إلى 32 شخصا، بينهم 4 من طاقم الطائرة.
تغطيات ذات صلة
ترامب ينتقد تدخل روسيا في سوريا ويصف الناتو بـ"المتقادم"
ترامب.. غزو العراق أسوأ قرار في التاريخ الأمريكي
مؤتمر باريس يعتمد حدود 67 كأساس لحل الدولتين
هستيريا العزلة تلاحق المغرب قبيل قمة الإتحاد الإفريقي
هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار الكويت
وذكرت وكالة "رويترز" أن طائرة شحن تركية من طراز بوينغ 747 سقطت على منطقة مأهولة تقع على بعد حوالي 2 كيلومتر من مطار "مناس" في ضواحي بشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان. وكانت الطائرة متجهة من هونغ كونغ إلى إسطنبول عبر العاصمة القرغيزية بشكيك.
وقال رئيس مركز إدارة الأزمات في وزارة الطوارئ القرغيزية، إن السبب الذي أدى إلى تحطم طائرة الشحن التركية هو سوء الأحوال الجوية.
من جانبها صرحت وزارة الصحة القرغيزية أن 6 أطفال من بين ضحايا سقوط الطائرة على منازل السكان المتواجدة في مكان قريب من مدرج الهبوط في المطار.
كما أكدت الوزارة أن أفراد طاقم الطائرة المتكون من 4 أشخاص لقوا مصرعهم، أحدهم الطيار الذي توفي لاحقا متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى.
وتسبب سقوط الطائرة في تدمير 32 منزلا، ولا تزال حصيلة الضحايا غير نهائية، حيث يستمر التحقق من عددهم.