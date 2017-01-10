لم تخلف خسائر

هزة أرضية بقوة 3.3 درجات ببومرداس

date 2017/01/16 views 163 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بولاية بومرداس بلغت شدتها 3.3 درجات على سلم ريشتر، الاثنين على الساعة منتصف الليل ودقيقة (00 سا و01د، حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.

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وقد حدد مركز الهزة ب 04 كلم شمال شرق بومرداس (بالبحر) حسب المصدر ذاته.

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