سجلت هزة أرضية بولاية بسكرة بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، الإثنين على الساعة الثامنة و41 دقيقة صباحا، حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.
وقد حدد مركز الهزة ب 14 كلم شمال غرب منطقة البرانيس، حسب المصدر ذاته.
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هزة أرضية بقوة 3.2 درجات ببسكرة
الشروق أون لاين
سجلت هزة أرضية بولاية بسكرة بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، الإثنين على الساعة الثامنة و41 دقيقة صباحا، حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.
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وقد حدد مركز الهزة ب 14 كلم شمال غرب منطقة البرانيس، حسب المصدر ذاته.