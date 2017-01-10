أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، حكماً نهائياً ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
ورفضت المحكمة في جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة طعن الحكومة على حكم أصدرته محكمة أدنى ببطلان توقيع الاتفاقية.
وقال القاضي في منطوق حكمه، إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها".
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتفات من بينها "الله أكبر" و"مصرية مصرية" في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
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مصر: حكم نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
وكالات - الشروق أونلاين
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، حكماً نهائياً ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
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ورفضت المحكمة في جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة طعن الحكومة على حكم أصدرته محكمة أدنى ببطلان توقيع الاتفاقية.
وقال القاضي في منطوق حكمه، إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها".
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتفات من بينها "الله أكبر" و"مصرية مصرية" في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.