أكد أن آلاف المرضى يطالبون بعودة تسويقه، فيصل أوحادة: نطالب بنتائج تحقيق المكمل الغذائي "رحمة ربي"

طلب رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر، فيصل أوحادة، من وزارة التجارة التسريع في الإعلان عن نتائج التحقيق، الذي طال المكمل الغذائي "رحمة ربي"، مستغربا عدم ظهور النتائج بعد شهر من سحب المنتج من الصيدليات.

وأضاف أوحادة أنه استقبل في مكتبه عددا كبير من المرضى، تجاوز ثلاثة آلاف مريض، يسألون بإلحاح عن نتائج التحقيق، خاصة أنهم من المرضى الذين اقتنوا المكمل الغذائي واستهلكوه. وتفاجأ محدثنا من شهادات المرضى حول هذا المكمل الغذائي، مؤكدا أن جميعهم أجمعوا على النتائج الإيجابية لمنتج "رحمة ربي". وهو ما استغرب له شخصيا، حيث كان من المعارضين للطريقة التي روج لها للمنتج.

وأكد محدثنا أن الطريقة الوحيدة للإجابة عن انشغالات وتساؤلات واستغراب المرضى هو إظهار النتائج الفعلية لنتائج التحقيق الذي شمل هذا المكمل الغذائي الذي صنع الجدل منذ الإعلان عنه.. فإن كانت نتائج التحقيق إيجابية وتبين فعالية المنتج، فعلى الوزارة إعادة تسويقه في الصيدليات، وإذا كانت النتائج سلبية وتبين أن في المنتج ضررا على صحة المصابين بالسكري، فإن المرضى سيصرفون النظر عن هذا الدواء، علما أن الكثير منهم ما زالوا يستهلكونه، حيث اشترى الكثير من المرضى ما بين أربع إلى سبع علب من هذا المنتج قبل سحبه من الصيدليات...