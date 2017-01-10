حذرت مصالح الأرصاد الجوية، الإثنين، من استمرار تهاطل الأمطار الغزيرة التي تكون مصحوبة بالرعود والبرد بولايات وسط وشرق البلاد.
وجاء في نشرية خاصة للمصالح، أنها تتوقع استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات بوسط وشرق البلاد التي يفوق علوها 800 متر .
وأوضحت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، في تصريح للإذاعة الوطنية، الإثنين، أن هناك توقعات باستمرار التقلبات الجوية بالمناطق الشرقية والوسطى حيث ستشهد هذه الأخيرة تساقطا معتبرا للثلوج والامطار.
سخرت المديرية العامة للأمن الوطني إمكانيات هامة من أجل فتح الطرقات وفك العزلة عن المناطق المتضررة من الاضطرابات الجوية الأخيرة.
وكشف بيان للمديرية، عن توجيهات عاجلة تم إعطاؤها في هذا الإطار، حيث تم تشكيل خلية أزمة في مختلف الولايات للعمل وفق المخططات الأمنية المسطرة في مثل هذه الحالات .
وأكد عميد الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، زواوي رابح، على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة سواء المادية والبشرية بالتنسيق مع كل المصالح المختصة لتجاوز هذا الوضع داعيا السائقين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر خاصة في الفترات الليلية لضمان السلامة المرورية .
من جهتها، جندت مصالح الحماية المدنية كل الوسائل والإمكانيات للتحكم في زمام الأمور مثلما أفاد به مدير الاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، الرائد فاروق عاشور، الذي شدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة واحترام قانون المرور.
وأحصت مصالح الدرك الوطني وفاة أربعة أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح خطيرة في 18 حادث مرور وقعت بالعديد من مناطق الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب التقلبات الجوية.
وذكرت "الشروق نيوز" أنه تم إلغاء كل الرحلات الجوية من وإلى العاصمة وبجاية وسطيف وقسنطينة، بسبب الإضرابات الجوية التي تشهدها هذه الولايات، مشيرة إلى أن المسافرين تم توجيههم إلى محطات النقل البري.
وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر مطلعة من مطار سطيف، عن استمرار تعليق الرحلات الجوية بسبب تساقط كثيف للثلوج.
وكان مطارا قسنطينة وسطيف، قد عرفا، الأحد، تعليقا للعديد من الرحلات المتوجهة نحو مطار باريس وليون، نتيجة تساقط كميات كثيفة من الثلوج في بعض ولايات الوطن.
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مجهودات لفك العزلة عن المناطق المتضررة
استمرار تساقط الثلوج وسط وشرق البلاد
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، الإثنين، من استمرار تهاطل الأمطار الغزيرة التي تكون مصحوبة بالرعود والبرد بولايات وسط وشرق البلاد.
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وجاء في نشرية خاصة للمصالح، أنها تتوقع استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات بوسط وشرق البلاد التي يفوق علوها 800 متر .
وأوضحت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، في تصريح للإذاعة الوطنية، الإثنين، أن هناك توقعات باستمرار التقلبات الجوية بالمناطق الشرقية والوسطى حيث ستشهد هذه الأخيرة تساقطا معتبرا للثلوج والامطار.
سخرت المديرية العامة للأمن الوطني إمكانيات هامة من أجل فتح الطرقات وفك العزلة عن المناطق المتضررة من الاضطرابات الجوية الأخيرة.
وكشف بيان للمديرية، عن توجيهات عاجلة تم إعطاؤها في هذا الإطار، حيث تم تشكيل خلية أزمة في مختلف الولايات للعمل وفق المخططات الأمنية المسطرة في مثل هذه الحالات .
وأكد عميد الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، زواوي رابح، على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة سواء المادية والبشرية بالتنسيق مع كل المصالح المختصة لتجاوز هذا الوضع داعيا السائقين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر خاصة في الفترات الليلية لضمان السلامة المرورية .
من جهتها، جندت مصالح الحماية المدنية كل الوسائل والإمكانيات للتحكم في زمام الأمور مثلما أفاد به مدير الاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، الرائد فاروق عاشور، الذي شدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة واحترام قانون المرور.
وأحصت مصالح الدرك الوطني وفاة أربعة أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح خطيرة في 18 حادث مرور وقعت بالعديد من مناطق الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب التقلبات الجوية.
وذكرت "الشروق نيوز" أنه تم إلغاء كل الرحلات الجوية من وإلى العاصمة وبجاية وسطيف وقسنطينة، بسبب الإضرابات الجوية التي تشهدها هذه الولايات، مشيرة إلى أن المسافرين تم توجيههم إلى محطات النقل البري.
وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر مطلعة من مطار سطيف، عن استمرار تعليق الرحلات الجوية بسبب تساقط كثيف للثلوج.
وكان مطارا قسنطينة وسطيف، قد عرفا، الأحد، تعليقا للعديد من الرحلات المتوجهة نحو مطار باريس وليون، نتيجة تساقط كميات كثيفة من الثلوج في بعض ولايات الوطن.