آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
-
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
-
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
-
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
-
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
-
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
-
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
-
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
-
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
-
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
نائب رئيس الوزراء التركي:
وكالة مخابرات ضالعة في "اعتداء ملهى إسطنبول"
قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي، الاثنين، إن إطلاق النار في ملهى في إسطنبول عشية رأس السنة نُفذ بحرفية وبمشاركة وكالة مخابرات.
وقال في مقابلة مع قناة الأخبار التلفزيونية: "يبدو أن هجوم رينا ليس من صنع تنظيم إرهابي فقط ولكن هناك أيضاً وكالة مخابرات. كان عملاً مخططاً له ومنظماً على مستوى عال".
وكان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أعلن المسؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة 39 شخصاً قائلاً، إنه شنه للثأر من العملية العسكرية التركية في سوريا.
2017/01/16 على 12:141
وكالة مخابرات تخطط و تنفذ
و داعش يتبنى , هذه خلاصة
ما يخفى على الكثيرين
mohamed_a