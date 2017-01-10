نائب رئيس الوزراء التركي: وكالة مخابرات ضالعة في "اعتداء ملهى إسطنبول"

قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي، الاثنين، إن إطلاق النار في ملهى في إسطنبول عشية رأس السنة نُفذ بحرفية وبمشاركة وكالة مخابرات.

وقال في مقابلة مع قناة الأخبار التلفزيونية: "يبدو أن هجوم رينا ليس من صنع تنظيم إرهابي فقط ولكن هناك أيضاً وكالة مخابرات. كان عملاً مخططاً له ومنظماً على مستوى عال".

وكان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أعلن المسؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة 39 شخصاً قائلاً، إنه شنه للثأر من العملية العسكرية التركية في سوريا.