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بسعة 30 كيلو واط
الجزائر تحضر لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية
كشف المدير العام لمركز تنمية الطاقات المتجددة البروفسور، نور الدين ياسع، الإثنين، عن التحضير لإنجاز أكبر محطة من الطاقة الشمسية "الفتوفلتاييك" المركزة بسعة 30 كيلو واط في وحدة البحث بغرداية وبها يتم التركيز للإشعاع الشمسي مع نظام متحرك متابع لحركة الشمس.
وأعلن البروفسور نور الدين ياسع، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة الطاقة تعكف قريبا على تحضير مناقصة وطنية ودولية من أجل الإنجاز في المرحلة الأولى 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وأضاف أن الجديد في هذه المناقصة أن سعر الكيلو واط الساعي سيكون وفق العروض التي تقدم من الشركات المختلطة وسيكون العرض لأقل ثمنا من حيث سعر الكيلو واط الساعي فهو الذي سيتحصل على المشاريع.
وأكد المدير العام لمركز تنمية الطاقات المتجددة أن الجزائر ستحصي حسب المحطات المنجزة للطاقات المتجددة بمختلف أنماطها بحوالي 400 ميغاواط وذلك بعد استكمال إنجاز 20 مدينة شمسية في مناطق الجنوب.
وكشف ضيف الأولى عن تشجيع تصنيع المعدات للطاقات الشمسية في الجزائر، ومرافقة ذلك بالإدماج المحلي لإنجاز هذه المشاريع بتكوين إطارات لدعم المستثمرين في بالمجال.
وأعلن عن وجود شراكة مع كوريا الجنوبية لإنجاز محطة كهروضوئية على الأسطح غير المستعملة موجهة لإنارة الإدارات.
وقال البروفسور ياسع إن مركز تنمية الطاقات المتجددة له مخابر بحث ويقوم بتوزيع الألواح الشمسية من أجل إنارة المنازل في المناطق النائية والإنارة العمومية وكذا الموجهة للفلاحة والمستعملة في الري، كما ينجز المركز حقول لتوليد الطاقة من الرياح كما هو الحال في منطقة رقان وعين صالح وتندوف ويوجد مشروع بأدرار بمقدار 10 ميغاواط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح لأن معدل سرعتها مرتفع بالمنطقة.
موح - sba2017/01/16 على 12:331
أكبر محطة بسعة 30 كيلو واط ??? شوف مليح ياسي محمد بلاك ميغا واط و لا نفوتو ديراكت للقرن معلاباليش و نديروها بالجيغا واط يعني كونترا على جيرانا...
ابو:شيليا2017/01/16 على 12:452
نعم مع مسايرة العصر.....لكن حاليا الغار التقليدي+الغاز الصخي هو الحل الأمثل.....ثم بعد ذلك ليورانيوم ......وبعد الخمسينيات القرن الواحد والعشرون.....تكون الأبحاث تقدمت ألكثر في الطاقة الشمسية مع إنخفاض الكلفة.....والكل موجود في بلدنا بوفرة.....المهم أن لا يكون العالم تحت إمارة الغاشي .....الموجه خارجيا.....السعودية قامت بحفر أكثر من 100 بئر للبحث عن الغاز الصخري .....ولم تعثر عليه.....وفي الجزائر بئرين .....الشعب دار حالة
HAMID AMAZIGH - ALGERIE2017/01/16 على 12:503
لا طاقة ولا مشروع ولا هم يحزنون . الخرطي والوهم والضحك على الشعب الدي لم يستفد من البترول وسيستفيد من البرد والجوع. حرام عليكم خدع شعب بآكمله، وخدع الدول التي لا تثق بوعود كاذبة، ولا شيء يتحقق مع الآزمة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ـ مهبول لي صدق كلامكم، كاش شي معقول آبنادم.