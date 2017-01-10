معارك في وادي بردى ومقتل تسعة مدنيين في قصف للنظام

تدهور الوضع الميداني، الأحد، في وادي بردى قرب دمشق، حيث قتل تسعة مدنيين على الأقل في قصف مدفعي لقوات النظام، في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد في المنطقة منذ بدء الهدنة قبل أكثر من أسبوعين.

وشهدت منطقة وادي بردى، خزان مياه دمشق، الأحد، اندلاع معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني من جهة والفصائل المعارضة ومقاتلين من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) من جهة أخرى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأحصى المرصد، الأحد، مقتل "تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في قصف مدفعي لقوات النظام على قرية دير قانون في وادي بردى، في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد في المنطقة منذ بدء الهدنة" التي تشهدها الجبهات الرئيسية في سوريا منذ 30 ديسمبر بموجب اتفاق روسي تركي.

وتسبب القصف وفق المرصد بإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح بعضهم في حالة خطرة.

وبحسب الهيئة الإعلامية في وادي بردى، وهي شبكة أنباء محلية معارضة، استهدف القصف مركز تجمع للنازحين في القرية.

وتوتر الوضع الميداني في المنطقة منذ، ليل السبت-الأحد، إثر إقدام مسلحين مجهولين على اغتيال رئيس لجنة التفاوض في المنطقة اللواء المتقاعد أحمد الغضبان، بعد 24 ساعة من تكليفه الإشراف على تنفيذ اتفاق مصالحة بين السلطات والفصائل، بحسب المرصد.





الاتفاق "ملغى"

وقتل الغضبان بعد هدوء نسبي أعقب الإعلان، الجمعة، عن التوصل إلى الاتفاق الذي يتيح دخول فرق الصيانة لإصلاح الأضرار اللاحقة بمصادر المياه في بلدة عين الفيجة مقابل وقف العمليات العسكرية وخروج المقاتلين الراغبين بمغادرة الوادي.

وقال مصدر في وزارة المصالحة السورية لوكالة فرانس برس، الأحد: "رغم اغتيال المسلحين للواء أحمد الغضبان، إلا أن التسوية لم تنهر بشكل كامل في وادي بردى". وتحدث عن "اتصالات ومساع جديدة بالتوازي مع العمل العسكري الجاري حالياً".

إلا أن الناطق الرسمي باسم "الهيئة الإعلامية في وادي بردى" عمر الشامي قال لفرانس برس، إن "الاتفاق يُعتبر ملغى من صباح اليوم بعد خرقه من النظام مرات عدة خصوصاً بعد مقتل الغضبان".

وتبادل طرفا النزاع، السبت، الاتهامات بالمسؤولية عن مقتل الغضبان الذي يتحدر من وادي بردى.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، السبت، إن "إرهابيين أطلقوا النار" على الغضبان "بعد خروجه من اجتماع مع متزعمي المجموعات الإرهابية المسلحة في قرية عين الفيجة".

في المقابل، اتهمت المؤسسات والفعاليات المدنية في قرى وبلدات وادي بردى في بيان مشترك، ليل السبت، "يد الغدر" باغتيال الغضبان "عند حاجز للنظام لتقضي على كل أمل في حل سلمي يحقن الدماء".

كما ناشدت فصائل المعارضة "عدم التوجه إلى أستانة" حيث من المقرر عقد مفاوضات سلام في 23 جانفي بموجب اتفاق الهدنة الذي لم يؤد إلى وقف المعارك المستمرة في المنطقة منذ 20 ديسمبر.

وتسببت المعارك بعد يومين من اندلاعها بقطع المياه عن معظم دمشق وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك. وحملت دمشق الفصائل المقاتلة وتحديداً جبهة فتح الشام مسؤولية قطع المياه عن العاصمة في حين تنفي الفصائل المعارضة وجود مقاتلي الجبهة في وادي بردى.

ويستثني اتفاق الهدنة التنظيمات المصنفة "إرهابية" وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتصر موسكو ودمشق على أنه يستثني أيضاً جبهة فتح الشام، وهو ما تنفيه الفصائل المدعومة من أنقرة.



