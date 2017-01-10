أثقل حصيلة سجلت بقالمة 4 قتلى في حوادث مرور خلال يوم واحد

لقي 4 أشخاص حتفهم وجرح 28 آخرون في حوادث مرور سجلت عبر العديد من مناطق الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، في حصيلة أوردتها، الإثنين، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية قالمة بوفاة شخصين وإصابة 03 آخرين بجروح على إثر اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 20 ببلدية بومحرة محمد.

كما قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل من أجل إنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية لـ 19 شخصا اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون Co المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة، حيث تم تسجيل 5 أشخاص بولاية جيجل، 3 بولاية تيبازة، 2 بولاية البيض، 4 بولاية تلمسان، وشخصين بكل من ولايتي تيزي وزو وتبسة، وكذا شخص واحد بولاية الجلفة.

وفي شق آخر، تنبه مصالح الحماية المدنية بأن الطرقات تبقى صعبة المسلك وفي بعض النقاط مقطوعة إثر سقوط الأمطار وتراكم الثلوج في كل من ولايات البويرة، بجاية، قسنطينة، برج بوعريريج، سكيكدة، ميلة، المدية، خنشلة، المسيلة، سوق أهراس، تبسة، عنابة، قالمة، جيجل، أم البواقي.

ويشير المصدر، أن عملية إزالة الثلوج متواصلة من طرف المصالح المختصة.