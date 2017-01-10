قال إن مقتل دركيي الشفة خطأ ومجرّد حادث طلعي: لم نسحب مشاريع الأشغال العمومية من حدّاد

وصف وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، الإثنين، مصرع الدركيين الأربعة في أنفاق الشفة بالبليدة، بالخطإ الذي لا يمكن تسميته بسوى الحادث، نافيا سحب المشاريع من مجمع حداد للأشغال العمومية باعتبارها مؤسسة وطنية كباقي المؤسسات، وأكد حرص وزارته على تجسيد مشروع فتح الخط البحري بين الجزائر والسعودية لنقل الحجاج.

وفند طلعي خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية تيزي وزو، ما يتم تداوله بخصوص سحب المشاريع من مجمع حداد للأشغال العمومية، مكتفيا بالقول إنها مؤسسة كبقية المؤسسات الوطنية. وأضاف أن مصالحه بصدد دراسة مشروع تجسيد الخط البحري لنقل الحجاج بين الجزائر والسعودية، نافيا تجميد بعض المشاريع المتعلقة بقطاعه في ولاية تيزي وزو.

الوزير الذي تفقد الإثنين عدة مشاريع بتيزي وزو كشف عن استلام مشروع عصرنة وكهربة خط السكة الحديدية تيزي وزو- الثنية بتاريخ 15 أفريل المقبل ودخوله حيز الخدمة، بعد التأخر المسجل في أشغال الإنجاز لمدة 3 سنوات بسبب المعارضة، مضيفا أن حاجة الولاية إلى خدمات الطريق السريع وكذا المصعد الهوائي الموجودين في طور الإنجاز ستجعل استلامهما الجزئي ضروريا قبل نهاية السنة الجارية.

وعن التقلبات الجوية المتطلبة لوجود مصالح قطاعه بقوة في الميدان، أكد أن مديريات الأشغال العمومية عبر الولايات المتضررة قد تم تدعيمها بكافة الوسائل المادية والبشرية لضمان تسهيل حركة المرور وفتح الطرقات.