طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق 3 شبان بتهمة حيازة المخدرات والاستهلاك الشخصي وترويجها، بعد تمكن مصالح الأمن للمقاطعة الادراية بمنطقة الأبيار بالعاصمة من العثور على حقيبة يدوية تحوي 18 غراما من المخدرات ومبلغ مالي يتجاوز 4.5 مليون سنتيم عائدات المخدرات.
قضية الحال حسب مجريات المحاكمة كانت بدايتها تلقي مصالح الأمن معلومات مفادها وجود شبان يروجون المخدرات على مستوى بلدية الأبيار ليتم توقيف المتهمين عثر بحوزتهم على كمية المخدرات المذكورة وبطاقة تعريف وطنية ووصل كهرباء إلى جانب مبلغ مالي بقيمة 4.6 مليون سنتيم رجح بأنه من بين واردات المتاجرة بالمخدرات.
المتهمون وخلال مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم الموجهة إليهم حيث قال أصحاب الحقيبة اليدوية أنه لا يتاجر بالمخدرات وأنه رياضي موضحا أنه أعار هذه الحقيبة اليدوية لشقيقه، الذي صرح بدوره بأنه أعار الحقيبة اليدوية لصديقه، في حين صرح المتهم الثالث أنه بعد أن سمع بأن صديقه قام بحادث مروري هرع لزيارته للاطمئنان عليه، أين طلب منه هذا الأخير أن يحتفظ بالحقيبة اليدوية كونها تحتوي أموالا تخصه أين طلب منه أن يحتفظ له بالحقيبة اليدوية على أساس أن الوالدة تأخذ الأموال منه ليتم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1طوارئ.. الثلوج تحاصر عدّة ولايات وتؤجّل الدراسة والعمل
2إحباط محاولة أخرى لفرار "الإسكوبار" من سجن القليعة!
3توقيف 25 شابا وشيخا من أتباع الأحمدية ببسكرة وباتنة
4استمرار تساقط الثلوج وسط وشرق البلاد
5خطأ في تقدير زمن التفجير وراء مقتل الدركيين بنفق الشفة
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
العدالة "الراقدة"
سلطان بركاني
هؤلاء يبغونها عوجا
جمال لعلامي
عيب وعار عليكم !
سلطان بركاني
عندما تتحوّل الألسن إلى أفاعٍ تلدغ!
صالح عوض
السودان يكسر الحصار
أبو بكر خالد سعد الله
من الذي تزعجه المدارس العليا للأساتذة؟!
التهامي مجوري
الشيخ الطيب العقبي والوهابية في ميزان التاريخ
عمار يزلي
الفتوحات البنكية
صالح عوض
رشيد غلام..بروح قدسية
جمال لعلامي
يا شاري دالة!
الفيديو
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
التماس 7 سنوات حبسا ضدهم
حقيبة يدوية تكشف تجار مخدرات بالأبيار
قدور. ج
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق 3 شبان بتهمة حيازة المخدرات والاستهلاك الشخصي وترويجها، بعد تمكن مصالح الأمن للمقاطعة الادراية بمنطقة الأبيار بالعاصمة من العثور على حقيبة يدوية تحوي 18 غراما من المخدرات ومبلغ مالي يتجاوز 4.5 مليون سنتيم عائدات المخدرات.
تغطيات ذات صلة
حقيبة يدوية تكشف تجار مخدرات بالأبيار
هكذا قتل "إرهابي" سابق وأشقاؤه جارهم بـ "ساطور"
شابّ يستولي على 4 ملايير من تركة أخواله المغتربين
تعليق كل الرحلات الجوية من العاصمة باتجاه بجاية وسطيف وقسنطينة
4 قتلى في حوادث مرور خلال يوم واحد
قضية الحال حسب مجريات المحاكمة كانت بدايتها تلقي مصالح الأمن معلومات مفادها وجود شبان يروجون المخدرات على مستوى بلدية الأبيار ليتم توقيف المتهمين عثر بحوزتهم على كمية المخدرات المذكورة وبطاقة تعريف وطنية ووصل كهرباء إلى جانب مبلغ مالي بقيمة 4.6 مليون سنتيم رجح بأنه من بين واردات المتاجرة بالمخدرات.
المتهمون وخلال مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم الموجهة إليهم حيث قال أصحاب الحقيبة اليدوية أنه لا يتاجر بالمخدرات وأنه رياضي موضحا أنه أعار هذه الحقيبة اليدوية لشقيقه، الذي صرح بدوره بأنه أعار الحقيبة اليدوية لصديقه، في حين صرح المتهم الثالث أنه بعد أن سمع بأن صديقه قام بحادث مروري هرع لزيارته للاطمئنان عليه، أين طلب منه هذا الأخير أن يحتفظ بالحقيبة اليدوية كونها تحتوي أموالا تخصه أين طلب منه أن يحتفظ له بالحقيبة اليدوية على أساس أن الوالدة تأخذ الأموال منه ليتم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.