التماس 7 سنوات حبسا ضدهم حقيبة يدوية تكشف تجار مخدرات بالأبيار

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق 3 شبان بتهمة حيازة المخدرات والاستهلاك الشخصي وترويجها، بعد تمكن مصالح الأمن للمقاطعة الادراية بمنطقة الأبيار بالعاصمة من العثور على حقيبة يدوية تحوي 18 غراما من المخدرات ومبلغ مالي يتجاوز 4.5 مليون سنتيم عائدات المخدرات.

قضية الحال حسب مجريات المحاكمة كانت بدايتها تلقي مصالح الأمن معلومات مفادها وجود شبان يروجون المخدرات على مستوى بلدية الأبيار ليتم توقيف المتهمين عثر بحوزتهم على كمية المخدرات المذكورة وبطاقة تعريف وطنية ووصل كهرباء إلى جانب مبلغ مالي بقيمة 4.6 مليون سنتيم رجح بأنه من بين واردات المتاجرة بالمخدرات.

المتهمون وخلال مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم الموجهة إليهم حيث قال أصحاب الحقيبة اليدوية أنه لا يتاجر بالمخدرات وأنه رياضي موضحا أنه أعار هذه الحقيبة اليدوية لشقيقه، الذي صرح بدوره بأنه أعار الحقيبة اليدوية لصديقه، في حين صرح المتهم الثالث أنه بعد أن سمع بأن صديقه قام بحادث مروري هرع لزيارته للاطمئنان عليه، أين طلب منه هذا الأخير أن يحتفظ بالحقيبة اليدوية كونها تحتوي أموالا تخصه أين طلب منه أن يحتفظ له بالحقيبة اليدوية على أساس أن الوالدة تأخذ الأموال منه ليتم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.