آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
-
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
-
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
-
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
-
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
-
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
-
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
-
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
-
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
-
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
ستكسر الأسعار تدريجيا وتعيد الوفرة والانتعاش إلى الأسواق
75 ألف سيارة "رونو" و"فولكسفاغن" الجزائريتين قريبا
- مجمّع "سوفاك" يشرع في توظيف متعاقدي "أنام" الأحد المقبل
- مفاوضات بين "بيجو" الفرنسية والحكومة لإنتاج 100 ألف مركبة
سطر مصنع فولكسفاغن الجزائر المتواجد بولاية غليزان برنامجا لإنتاج 15 ألف سيارة سنة 2017 كتجربة أولى، تشمل بداية من شهر جوان مركبات "غولف" و"إيبيزا" و"كادي" و"سكودا أوكتافيا"، فيما سيشرع المصنع في التوظيف بداية من الأحد المقبل، وسيتم الاستعانة بمتعاقدي "أنام"، وبالمقابل سينتج مصنع "رونو الجزائر" بولاية وهران 60 ألف سيارة إلى نهاية السنة، فيما تتأرجح مفاوضات مصنع بيجو الجزائر، والذي لم يتم توقيع اتفاقيته بعد حول طاقة إنتاجية تتراوح بين 75 ألفا و100 ألف سيارة سنويا.
وكشف المدير العام لمجمع سوفاك الشريك الرسمي لمصنع فولكسفاغن الجزائر، مراد عولمي على هامش زيارة وزير الصناعة لمصنع تركيب سيارات هذه العلامة بغليزان عن إنتاج 15 ألف سيارة خلال سنة 2017 على أن ترتفع السنة المقبلة إلى 150 ألف سيارة وستشمل في البداية الأصناف الأربعة المتفق عليها ليتم توسيعها لاحقا، وقال أيضا أن السعر سيكون أقل من سيارة فولكسفاغن المستوردة من الخارج.
من جهته، كشف الرئيس المدير العام لشركة رونو الجزائر نيلاك برنارد عن التحضير لضخ 60 ألف سيارة رونو جزائرية خلال السنة الجارية في السوق الوطنية، للتمكن من تغطية الطلب المكثف للزبائن، وتشمل العملية سيارات رونو: "سامبول" و"سانديرو" و"ستاب واي" وحتى "كليو كات" التي كان قد أعلن وزير الصناعة عن الشروع في تصنيعها محليا بمصنع وادي تليلات بوهران بداية من السنة الجارية.
وأضاف مدير رونو أن سعر "كليو كات" لم يتحدد بعد ولا موعد خروجها رسميا من المصنع، فيما أحصى إنتاج المصنع منذ دخوله رسميا حيز الخدمة ما لا يقل عن 60 ألف مركبة، منها 42 ألف مركبة أنتجت سنة 2016، وهو الرقم المرتفع الذي جاء تلبية للطلب الواسع في السوق.
وبالمقابل أعلن الرئيس المدير العام للمتعامل التركي "مارتور"، أوكان آيهان، وهي شركة مناولة مختصة في إنتاج مقاعد السيارات، أن وحدته المتواجدة بوهران، مونت سيارات رونو سنة 2016 بـ15 ألف مقعد، وسطرت برنامجا لتموينها خلال السنة الجارية بـ40 ألف مقعد، لرفع نسبة الإدماج المحلي، وفقا لما أمرت به الحكومة الجزائرية.
هذا، وقال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، خلال زيارته لوهران الأحد، أن حجم إنتاج السيارات محليا سيرتفع بحلول سنة 2019 إلى 300 ألف سيارة، وعاد ليؤكد أن مشروع مصنع بيجو لم يتم بعد الوصول إلى اتفاق نهائي بشأنه.
بلال - باتنة2017/01/16 على 22:131
لماذا سامبول و الهونداي اغلى ثمنا من مثيلاتها المستوردة ؟
رغم انها معفات من الضرائب و النقل البحري و بيد عاملة محلية
وماذا تستفيد الخزينة الجزائرية ؟ وخاصة اننا نعلم انها شراكة اجنبية و متعامل خاص
صانع سيارات2017/01/16 على 22:162
لن اترككم تصنعوا سيارتكم تطورونها تبيعونها لانني اريدكم تابعون لي استرزق على ظهوركم و اشعر بقوتي و عظمتي و انتم تصطفون منبهرين بسياراتي و تقنيتي بشيكاتكم مستعدين للدفع و انتم فرحين مبتهجين .
بلاد العجائب 2017/01/16 على 22:203
وأصبحت رونو وفولسفاغن جزائريتين ! حلل وناقش
علي - الجزائر2017/01/16 على 22:334
لا نريد الفلسفة والمنطق والتحليل والمقالات المطولة قف .نريد سيارة جديدة بسعر معقول في اقرب وقت . قف. حددوا لنا السعر والوقت . قف.
السوق 2017/01/16 على 22:355
ستكسر الأسعار تدريجيا وتعيد الوفرة والانتعاش إلى الأسواق
السوق لا ينتعش الا بانتعاش سعر البترول
------------------------------------------
هل سعر 300 مليون سيكسر سعر 50و 100 مليون سعر المواطن البسيط
علما أن المواطن المتوسط غائب لعدم وجود مؤسسات عمل وافرة وفرة النمو الديمغرافي
السوق لا ينتعش إلا بإنتعاش جيب المواطن
بصدق نحن لا نملك المصداقية وما دام الأمر كذلك فلن نلحق بالآخرين
الفيصل - أوروبا2017/01/16 على 22:456
شركات السيارات ..اللي بنت مصانعها في الجزائر..السبب هو الايدي العاملة أقل تكلفة من البلدان الاخرى..
Mourad Sieg Heil2017/01/16 على 23:017
ياو سمعناك يا هوووووووووه ؛ سمعناك و فهمنا ؛ رايح نعمل و رايح نبني ،و سيارات و مشاريع ؛ههييه هيه هاو ميش مشكل نعمل نعمل ؛بنيتم لنا جنة فقط بالكلام
علي - باتنة2017/01/16 على 23:148
سيارات بأسعار خيالية تفوق 200 أو 250 مليون سنتيم ليست في متناول الجزائريين
2017/01/16 على 23:219
أخدمونا POLO