كنزة مباركي ودحو فروج يتنافسان اليوم على جائزة مسرح الطفل الأردني هزاع البراري يفوز بجائزة احسن نص مسرحي

توج الكاتب الأردني هزاع ضامن البراري، الإثنين، بالجائزة الأولى في مسابقة أفضل نص مسرحي موجه للكبار عن نصه "زمن اليباب".

وعادت المرتبة الثانية للكاتب المصري سعيد حامد شحاتة "أريد رأسي" اما الجائزة الثالثة فأعطيت مناصفة ما بين المصري محمود محمد القليني "غائب لا يعود" والبويصري عبد الله "آلهة العرب".

ودافع المتنافسون بشراسة أدبية وفنية عن نصوصهم التي تعرضت للنقد من طرف عدد من الأكاديميين، حيث جاءت الملاحظات في أغلبها مستهدفة طول الحوارات والأخطاء اللغوية التي ارتكبها الكتاب عند القائهم للنصوص. وجاءت ملاحظات أخرى حول غياب عنصر التخييل والسردية الموجودة بقوة في النصوص المسرحية.

رفض الكتاب المتنافسون جل ما تقدم من ملاحظات واعتبروا ما جاء على لسان الأكاديميين والباحثين "مبالغ فيه" لأن النصوص لم تقرأ كاملة واعتمدوا – حسبهم - على الملخصات او ما تتم قراءته في حينه.

وللإشارة فأن ندوة اليوم ستخصص للإعلان عن جائزة أحسن نص مسرحي موجه للصغار ويتنافس فيها كل من الجزائريين كنزة مباركي ودحو فروج اضافة الى محمد احمد مستجاب من مصر ومصطفى عبد الفتاح من سوريا.