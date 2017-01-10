بعد غياب قصري عن الشاشة دام بضعة أشهر، يدخل برنامج "هذه حـياتي"، بدءا مـن سهرة الأربعاء الشبكة البرامجية لقناة "الشروق العامة"، وذلك ضمن موسمها الخامس، حيث سيكون جمهور البرنامج على موعد مع حلقة خاصة صوّرها الزميل توفيق فضيل، مع المعّلمة صباح بودراس، الشهيرة بـ "معّلمة السيلفي".
في السياق، كشف توفيق لـ "الشروق" عن تصويره لمجموعة من الحلقات القوية والمميزة من "هذه حياتي 5"، إلا أنه اعتذر عن ذكره لأسماء ضيوفه؟؟.. مكتفيا بالقول: "الموسم الخامس سيكون مختلفا من حيث الأسماء والضيوف.. فإلى جانب مجموعة الأسماء الفنية الرائدة في الساحة الفنية التي استضفناها، سنأخذ المشاهد في سفاري غير متوقف لاكتشاف الوجه الآخر لسياسيين ورياضيين ورجال أعمال وشخصيات تاريخية لم يسبق لها الظهور إعلاميا، وهذه نقطة قوة برنامج "هذه حياتي" بموسمه الخامس".
في هذا الإطار، صوّر توفيق فضيل حلقة كاملة مع المعّلمة صباح بودراس التي صنعت الحدث عـلى مواقع التواصل الاجتماعـي، بعد الفيديو الذي صوّرته مع مجموعة من تلاميذها داخل القسم، وأقام الدنيا ولم يقعدها، حيث زارت كاميرا البرنامج منطقة بريكة بولاية باتنة وضاحية "القنطرة" ببسكرة لتصوير "صباح".
ويطرح البرنامج على "معّلمة السيلفي"، وهو اللقب الذي اشتهرت به صباح، عديد الأسئلة أهمها: كيف تخلت عن طموحها في بلاط الإعلام وامتهنت سلك التعليم؟.. هل صوّرت "فيديو" التلاميذ طمعا في الشهرة التي لم تحققها في الإعلام المرئي؟. كيف تعاملت لجنة التحقيق التي أوفدتها وزارة التربية والتعليم معها؟.. وبماذا أجابت؟.. كل هذا إلى جانب إضاءة البرنامج على طفولتها وحياتها الخاصة، وحوار مع والدها وغيرها من الأسرار انتظروها عبر أولى حلقات "هذه حياتي" ضمن موسمها الخامس.
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ضمن أولى حلقات "هذه حياتي" في موسمها الخامس
معّلمة "سيلفي التلاميذ" صباح تعود وتكشف العديد من الأسرار؟
رابح. ع
بعد غياب قصري عن الشاشة دام بضعة أشهر، يدخل برنامج "هذه حـياتي"، بدءا مـن سهرة الأربعاء الشبكة البرامجية لقناة "الشروق العامة"، وذلك ضمن موسمها الخامس، حيث سيكون جمهور البرنامج على موعد مع حلقة خاصة صوّرها الزميل توفيق فضيل، مع المعّلمة صباح بودراس، الشهيرة بـ "معّلمة السيلفي".
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في السياق، كشف توفيق لـ "الشروق" عن تصويره لمجموعة من الحلقات القوية والمميزة من "هذه حياتي 5"، إلا أنه اعتذر عن ذكره لأسماء ضيوفه؟؟.. مكتفيا بالقول: "الموسم الخامس سيكون مختلفا من حيث الأسماء والضيوف.. فإلى جانب مجموعة الأسماء الفنية الرائدة في الساحة الفنية التي استضفناها، سنأخذ المشاهد في سفاري غير متوقف لاكتشاف الوجه الآخر لسياسيين ورياضيين ورجال أعمال وشخصيات تاريخية لم يسبق لها الظهور إعلاميا، وهذه نقطة قوة برنامج "هذه حياتي" بموسمه الخامس".
في هذا الإطار، صوّر توفيق فضيل حلقة كاملة مع المعّلمة صباح بودراس التي صنعت الحدث عـلى مواقع التواصل الاجتماعـي، بعد الفيديو الذي صوّرته مع مجموعة من تلاميذها داخل القسم، وأقام الدنيا ولم يقعدها، حيث زارت كاميرا البرنامج منطقة بريكة بولاية باتنة وضاحية "القنطرة" ببسكرة لتصوير "صباح".
ويطرح البرنامج على "معّلمة السيلفي"، وهو اللقب الذي اشتهرت به صباح، عديد الأسئلة أهمها: كيف تخلت عن طموحها في بلاط الإعلام وامتهنت سلك التعليم؟.. هل صوّرت "فيديو" التلاميذ طمعا في الشهرة التي لم تحققها في الإعلام المرئي؟. كيف تعاملت لجنة التحقيق التي أوفدتها وزارة التربية والتعليم معها؟.. وبماذا أجابت؟.. كل هذا إلى جانب إضاءة البرنامج على طفولتها وحياتها الخاصة، وحوار مع والدها وغيرها من الأسرار انتظروها عبر أولى حلقات "هذه حياتي" ضمن موسمها الخامس.