استغرب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف من عدم التزام الوزارة الوصية بتنفيذ البنود المتفق عليها في المحاضر الرسمية والموقع عليها من الطرفين فمازالت تراوح مكانها لحد الساعة بالرغم من مرور فترة عليها.
زيادة على تعمد الوزارة تغليب لغة الاستفزاز بتأجيلها اجتماع النقابة مع الأمين العام للوزارة، ثم رفض المسؤول الأول على القطاع استقبال الشريك الاجتماعي بعد 4 ساعات من الانتظار، وهو ما اعتبروه تماهيا للسلطات في تجاهل مطالبهم، مهددين باللجوء للاحتجاج.
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استغرب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف من عدم التزام الوزارة الوصية بتنفيذ البنود المتفق عليها في المحاضر الرسمية والموقع عليها من الطرفين فمازالت تراوح مكانها لحد الساعة بالرغم من مرور فترة عليها.
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زيادة على تعمد الوزارة تغليب لغة الاستفزاز بتأجيلها اجتماع النقابة مع الأمين العام للوزارة، ثم رفض المسؤول الأول على القطاع استقبال الشريك الاجتماعي بعد 4 ساعات من الانتظار، وهو ما اعتبروه تماهيا للسلطات في تجاهل مطالبهم، مهددين باللجوء للاحتجاج.