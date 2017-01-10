بعد تهديد وزير الداخلية بسحب اعتماد المقاطعين جيلالي لبدوي: هل يعاقب من يرفض المشاركة في انتخابات مفبركة؟

أعلن رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، الذي قاطع حزبه الانتخابات التشريعية، "انزعاجه" من تصريحات وزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي هدد بسحب اعتماد التشكيلات التي ترفض المشاركة في الاقتراع.

وكتب سفيان، الإثنين، تدوينة على صفحته بموقع "تويتر"، جاء فيها "القانون سيعاقب الأحزاب السياسية التي تقول لا للتشريعيات المفبركة حسب بدوي وزير بوتفليقة".

وكان هذا السياسي، الذي قاطع حزبه الانتخابات التشريعية، يرد على تصريحات لوزير الداخلية نور الدين بدوي، هدد فيها بسحب اعتماد الأحزاب التي تقاطع الانتخابات.

وهدد بدوي بمقر البرلمان، بسن إجراءات صارمة سيتم تضمينها في مشروع قانون الأحزاب، حيث سيعاد حسبه النظر في منح الاعتمادات مستقبلا، التي تصل إلى حد "اشتراط المشاركة في الانتخابات لمنح الاعتماد للأحزاب ومعاقبة التشكيلات التي لا تسهم في تنشيط الحياة السياسية، وتدفع بالمواطنين إلى اليأس".

وتساءل ممثل الحكومة: "لماذا تأخذ الأحزاب الاعتماد؟ هل من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية فقط؟".

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