لم يخلف خسائر بشرية

حريق مهول بأنبوب نقل النفط بالأغواط

date 2017/01/17 views 1274 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

نشب حريق مهول، مساء الإثنين، بأنبوب نقل البترول على مستوى منطقة وادي مزي بولاية الأغواط.

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ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصالح الحماية المدنية، أن الأعوان تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع بأنبوب بترول قطره 28 بوصة أثناء عملية صيانة جنوب محطة الضخ رقم 5.

وأوضح الملازم الأول نقموش وليد في تصريح لذات الوكالة، أن العملية استغرقت نحو ساعتين باستعمال 9 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف وتعداد بشري مكون من 42 عونا وثلاثة ضباط.

ولم يذكر المصدر، وجود خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الوحدات تمكنت من السيطرة كليا على الحريق وإطفائه.

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