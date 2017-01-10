طلبة دكتوراه إعلام آلي بباب الزوار يستنجدون بحجار

هدد طلبة دكتوراه الإعلام الآلي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار بالدخول في إضراب مفتوح على خلفية الفوضى التي تعرفها الجامعة.

وأكد الطلبة الغاضبون أنهم لحد الساعة لم يفهموا القانون المعمول به هناك، وقالوا لـ"الشروق" أنهم في سنة 2014 أودعوا ملفات التخرج لدى المجلس العلمي، ليتفاجأوا بالعراقيل التي تفرضها الجامعة، حيث اقتصرت المناقشة على فئة واحدة فقط وهي فئة المجموعة "أ"، فيما أقصي الباقي على غرار المجموعة "ب".

وأضاف الطلبة أن وزارة التعليم العالي أصدرت تعليمة تقضي بمناقشة دكتوراه قسم ''ب'' وليس بالضرورة على الطالب أن يجتاز الكفاءة العالمية، حيث عملت به باقي الجامعات الموزعة عبر الوطن، ماعدا جامعة باب الزوار.

كما طالب طلبة الدكتوراه من وزير التعليم العالي الطاهر حجار بالتدخل من اجل تطبيق القانون الذي سنته الوزارة وهو قانون طلبة L.MD باحتساب النقاط وإذا تحصل الطالب على 90 نقطة فستتم مناقشة مذكرته.