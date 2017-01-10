قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، إن فلسطينياً استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الوزارة في بيان، أنها تلقت معلومات تفيد "باستشهاد قصي حسن العمور (17 عاماً) عقب إطلاق النار عليه في بلدة تقوع جنوب بيت لحم".
وقال تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقوع في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز للأنباء، أن "سبع جيبات (سيارات جيب) عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدخل الغربي للبلدة وبدأت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز".
وأضاف "أصيب أحد الشباب الذي اعتقله جيش الاحتلال وأخذه إلى منطقة فيها برج عسكري وبعد نص ساعة وصلت سيارة إسعاف إسرائيلية إلى المكان".
وتابع قائلاً: "قامت قوات الاحتلال بإبلاغ الارتباط الفلسطيني باستشهاد الشاب وتم تسليم جثمانه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني".
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه نقل "أربع إصابات بالرصاص الحي بالأطراف السفلية خلال مواجهات قرية تقوع قرب بيت لحم وتم نقل الإصابات لمستشفيات بيت لحم".
وأظهرت صور بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رشق عدد من الشباب لأفراد من جيش الاحتلال بالحجارة فيما كان يسمع أصوات إطلاق الرصاص.
ولم يصدر بيان من جيش الاحتلال حول ما جرى في بلدة تقوع.
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة
وكالات - الشروق أونلاين
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، إن فلسطينياً استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
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وأضافت الوزارة في بيان، أنها تلقت معلومات تفيد "باستشهاد قصي حسن العمور (17 عاماً) عقب إطلاق النار عليه في بلدة تقوع جنوب بيت لحم".
وقال تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقوع في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز للأنباء، أن "سبع جيبات (سيارات جيب) عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدخل الغربي للبلدة وبدأت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز".
وأضاف "أصيب أحد الشباب الذي اعتقله جيش الاحتلال وأخذه إلى منطقة فيها برج عسكري وبعد نص ساعة وصلت سيارة إسعاف إسرائيلية إلى المكان".
وتابع قائلاً: "قامت قوات الاحتلال بإبلاغ الارتباط الفلسطيني باستشهاد الشاب وتم تسليم جثمانه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني".
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه نقل "أربع إصابات بالرصاص الحي بالأطراف السفلية خلال مواجهات قرية تقوع قرب بيت لحم وتم نقل الإصابات لمستشفيات بيت لحم".
وأظهرت صور بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رشق عدد من الشباب لأفراد من جيش الاحتلال بالحجارة فيما كان يسمع أصوات إطلاق الرصاص.
ولم يصدر بيان من جيش الاحتلال حول ما جرى في بلدة تقوع.