قالت وزارة الداخلية المصرية، إن ثمانية من قوات الشرطة قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون عندما هاجمت "مجموعة إرهابية" نقطة تفتيش أمنية في محافظة الوادي الجديد في جنوب غرب البلاد، مساء الاثنين.
وأضافت في بيان، أن الهجوم استهدف كمين النقب الأمني على بعد 80 كيلومتراً من مدينة الخارجة. وذكرت أن اثنين من المهاجمين قتلا أيضاً.
وجاء في البيان: "تصدت قوة الكمين لهذا الهجوم مما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين. كما استشهد ثمانية من قوة الكمين وأصيب ثلاثة آخرون".
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة قوله، إن القتلى والمصابين نقلوا إلى مستشفى عام في الخارجة. وأضاف أن المصابين حالتهم إما متوسطة أو مستقرة.
وتقع محافظة الوادي الجديد في صحراء مصر الغربية وتتاخم ليبيا والسودان.
وقتل المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات يشنها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في محافظة شمال سيناء شمال شرق البلاد. لكن سبق وأعلن متشددون مسؤوليتهم عن هجمات في مناطق أخرى.
وفي جويلية 2014 قتل متشددون 22 جندياً بالجيش في هجوم على نقطة تابعة لقوات حرس الحدود في منطقة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد قرب الحدود مع ليبيا. وأعلن المتشددون في سيناء مسؤوليتهم عن الهجوم.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت جماعة ولاية سيناء ذراع تنظيم "داعش" في مصر مسؤوليتها عن هجومين أسفرا عن مقتل ثمانية رجال شرطة ومدني في مدينة العريش شمال سيناء.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، إن بلاده بذلت "جهداً كبيراً" في مكافحة الإرهاب. لكنه وصف خطر المتشددين بأنه تحد سيستمر لسنوات.
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مقتل ثمانية شرطيين مصريين في هجوم جنوبي البلاد
وكالات - الشروق أونلاين
قالت وزارة الداخلية المصرية، إن ثمانية من قوات الشرطة قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون عندما هاجمت "مجموعة إرهابية" نقطة تفتيش أمنية في محافظة الوادي الجديد في جنوب غرب البلاد، مساء الاثنين.
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وأضافت في بيان، أن الهجوم استهدف كمين النقب الأمني على بعد 80 كيلومتراً من مدينة الخارجة. وذكرت أن اثنين من المهاجمين قتلا أيضاً.
وجاء في البيان: "تصدت قوة الكمين لهذا الهجوم مما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين. كما استشهد ثمانية من قوة الكمين وأصيب ثلاثة آخرون".
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة قوله، إن القتلى والمصابين نقلوا إلى مستشفى عام في الخارجة. وأضاف أن المصابين حالتهم إما متوسطة أو مستقرة.
وتقع محافظة الوادي الجديد في صحراء مصر الغربية وتتاخم ليبيا والسودان.
وقتل المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات يشنها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في محافظة شمال سيناء شمال شرق البلاد. لكن سبق وأعلن متشددون مسؤوليتهم عن هجمات في مناطق أخرى.
وفي جويلية 2014 قتل متشددون 22 جندياً بالجيش في هجوم على نقطة تابعة لقوات حرس الحدود في منطقة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد قرب الحدود مع ليبيا. وأعلن المتشددون في سيناء مسؤوليتهم عن الهجوم.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت جماعة ولاية سيناء ذراع تنظيم "داعش" في مصر مسؤوليتها عن هجومين أسفرا عن مقتل ثمانية رجال شرطة ومدني في مدينة العريش شمال سيناء.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، إن بلاده بذلت "جهداً كبيراً" في مكافحة الإرهاب. لكنه وصف خطر المتشددين بأنه تحد سيستمر لسنوات.