على المرتفعات أكثر من 600 متر استمرار تساقط الثلوج وولايات تحت الحصار

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن المرتفعات وسط وشرق البلاد التي يزيد علوها عن 600 متر في 19 ولاية معنية بتساقط الثلوج إلى غاية صبيحة الأربعاء.

وأوضحت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية بموجة تساقط الثلوج الكثيف والذي يمكن أن يتجاوز السمك 40 سنتم محليا هي سطيف، بجاية وجيجل.

ولا تزال العديد من الطرق الوطنية والولائية مغلقة، حيث قال رئيس مكتب الإعلام والاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني الرائد أحمد بن شارف، للقناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، إن بعض الطرق تأثرت جراء الاضطراب الجوي الأخير الذي يمر بوسط و شرق الوطن منها ولايات: البليدة، جيجل، تيزي وزو، البويرة، باتنة، سوق أهراس، قسنطينة، قالمة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، مشيرا إلى أن عدة مقاطع من هذه الولايات شلت بها حركة المرور بسبب تراكم الثلوج.

وأضاف الرائد أحمد بن شارف أن المصالح المعنية تقوم بإزالة الثلوج في كل المسالك حتى إعادة فتحها في وجه حركة المرور.

وأكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري، أن وحدات الدرك الوطني سجلت خلال 24 ساعة الماضية 28 حادث مرور أسفرت عن 7 وفيات وإصابة 53 شخص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف الرائد بن شارف أن الولايات التي سجل فيها أكبر الحوادث هي البليدة، الجزائر، البويرة، بومرداس وغليزان بحادثين لكل ولاية ، و ينصح مستعملي الطرق بالالتزامات الضرورية من أجل السلامة المرورية.

ويبذل الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن الوطني جهودا جبارة لفتح الطرق وفك العزلة من المناطق المحاصرة بالثلوج، كما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق تسخير وسائل كبيرة وتجنيد أفرادها من خلال إسداء تعليمات عاجلة للانخراط في العملية لا سيما في الولايات المعنية بالتقلبات الجوية وتساقط الثلوج.

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني، الثلاثاء، أن العديد من الطرقات الوطنية والولائية عرفت تذبذبا في حركة السير نتيجة استمرار تساقط الثلوج على ولايات الشرق ووسط البلاد.

وأضاف بيان الدرك الوطني أن الولايات المعنية هي: ولاية جيجل الطريق الوطني حيث تعتبر الطرقات رقم 105 و77 و77 أ مقطوعة على مستوى إقليم بلدية جملة.

وبولاية البويرة الطريق الوطني قطعت الطرقات رقم 15 و33 و62 بسبب تراكم الثلوج، وهو نفس الحال في ولاية برج بوعريريج، على مستوى الطريق الوطني رقم 76 في شطره العابر لبرج زمورة، وفي ولاية سطيف، قطع الطريق الوطني رقم 75 في شطره العابر لبلدية تالة ايفاسن وبوعنداس.