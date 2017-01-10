أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، احمد زين الدين عودية، أن حوادث المرور في الجزائر ترتفع بنسبة 70بالمائة في الفترة الشتوية مقارنة بأيام السنة الباقية، مرجعا أسباب ذلك إلى عقلية السائقين للمركبات والذين حسبه، برمجت على سياقة صيفية والأحوال الطقس الجميل.
وحذر عودية، سائقي السيارات الجديدة وهي أكثر المركبات حسبه عرضة لحوادث المرور، موضحا أن أصحابها يعتقدون أنها تحميهم من رداءة الأحوال الجوية، في حين أن سرعة توقفها الاضطراري لتفادي الاصطدام قد تجعلها تستمر في السير على مسافة 120متر، ويرى أن أكثر ما يعرض سائقي السيارات السياحية للمخاطر خلال فترة تساقط الأمطار والثلوج، والصقيع هو عدم مبالاتهم بتفقد لوازم السيارة من ماء وماسحات الزجاج، والضروريات المكونة لها خاصة الحامية من اضطرابات الجو وتساقط الأمطار.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، احمد زين الدين عودية، إن الرؤية في الليل خلال الشتاء تقل بـ50بالمائة، وأن اهتراء الطرقات يضاعف من المخاطر خلال هذا الفصل، الشيء الذي يتطلب حنكة وفطنة في سياقة سليمة تحمي صاحبها من حوادث المرور.
من جهته، دعا رئيس الاتحادية الوطنية للسائقين الخواص، عبد القادر بوشريط، إلى مزيد من حملات التوعية خلال هذه الأيام التي تشهد رداءة للأحوال الجوية، وكان إن الاتحادية حذرت سائقي الحافلات الخواص من التماطل في فحص مركباتهم بصفة يومية، مشيرا إلى أن 50بالمائة من حافلات نقل المسافرين والشاحنات المتواجدة في الحظيرة الوطنية لا تمتلك ضوابط عالمية تجعلها صالحة للسير في فترة الشتاء بالجزائر، أي أنها رغم أنها حديثة الصنع، إلا أنها قد تعرض المسافرين للخطر خلال أيام سوء الأحوال الجوية التي تصاحبها تساقطا للثلوج والأمطار وانتشارا للضباب والصقيع عبر الطرقات الوطنية، ويجب حسبه سحبها أو توقيف استيراد نوعيتها
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أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، احمد زين الدين عودية، أن حوادث المرور في الجزائر ترتفع بنسبة 70بالمائة في الفترة الشتوية مقارنة بأيام السنة الباقية، مرجعا أسباب ذلك إلى عقلية السائقين للمركبات والذين حسبه، برمجت على سياقة صيفية والأحوال الطقس الجميل.
وحذر عودية، سائقي السيارات الجديدة وهي أكثر المركبات حسبه عرضة لحوادث المرور، موضحا أن أصحابها يعتقدون أنها تحميهم من رداءة الأحوال الجوية، في حين أن سرعة توقفها الاضطراري لتفادي الاصطدام قد تجعلها تستمر في السير على مسافة 120متر، ويرى أن أكثر ما يعرض سائقي السيارات السياحية للمخاطر خلال فترة تساقط الأمطار والثلوج، والصقيع هو عدم مبالاتهم بتفقد لوازم السيارة من ماء وماسحات الزجاج، والضروريات المكونة لها خاصة الحامية من اضطرابات الجو وتساقط الأمطار.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، احمد زين الدين عودية، إن الرؤية في الليل خلال الشتاء تقل بـ50بالمائة، وأن اهتراء الطرقات يضاعف من المخاطر خلال هذا الفصل، الشيء الذي يتطلب حنكة وفطنة في سياقة سليمة تحمي صاحبها من حوادث المرور.
من جهته، دعا رئيس الاتحادية الوطنية للسائقين الخواص، عبد القادر بوشريط، إلى مزيد من حملات التوعية خلال هذه الأيام التي تشهد رداءة للأحوال الجوية، وكان إن الاتحادية حذرت سائقي الحافلات الخواص من التماطل في فحص مركباتهم بصفة يومية، مشيرا إلى أن 50بالمائة من حافلات نقل المسافرين والشاحنات المتواجدة في الحظيرة الوطنية لا تمتلك ضوابط عالمية تجعلها صالحة للسير في فترة الشتاء بالجزائر، أي أنها رغم أنها حديثة الصنع، إلا أنها قد تعرض المسافرين للخطر خلال أيام سوء الأحوال الجوية التي تصاحبها تساقطا للثلوج والأمطار وانتشارا للضباب والصقيع عبر الطرقات الوطنية، ويجب حسبه سحبها أو توقيف استيراد نوعيتها