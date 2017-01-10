تلقت وزارة التربية أوامر من الوزارة الأولى، تقضي بضرورة التكفل الجيد بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة المصابين "بالتوحد" خلال فترة الامتحانات المدرسية الرسمية، من خلال الترخيص لهم بالاستعانة "بمرافقين" داخل قاعات الامتحان، في وقت تحصي فيه الجزائر 4 آلاف تلميذ مصاب بمرض التوحد.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن الحكومة أسدت تعليمات لوزارة التربية، تحثها على ضرورة التكفل بملف التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة المتمدرسين المصابين بداء "التوحد"، تكفلا تاما، خاصة خلال فترة الامتحانات المدرسية الرسمية، وهي فترة جد حساسة، وذلك من خلال الترخيص لهم بالاستعانة "بمرافقين" تعينهم وزارة التضامن والأسرة، بالتنسيق مع الوصاية، مهمتهم مرافقة المترشحين داخل قاعات الامتحان.
تحرك الوزارة الأولى، جاء حسب مصادرنا كرد فعل على شكاوى أولياء التلاميذ من الصعوبات والعراقيل التي تعيق تمدرس أبنائهم خاصة في فترة الامتحانات المدرسية، أين يواجه أغلبهم مشكل التنقل من مقر سكناهم إلى مراكز الإجراء، في الوقت الذي أوصدت في وجوههم كافة الأبواب ولم تلق مطالبهم المرفوعة استجابة لا من قبل الإدارة المركزية ولا من مديريات التربية للولايات، لتبقى هذه الفئة تعاني في صمت وتدرس في ظروف أقل ما يقال عنها إنها "مزرية".
ومعلوم أن أرقام الوزارة أشارت إلى أن عدد المتمدرسين المصابين بداء "التوحد" بلغ 3467 متمدرس وطنيا، وأعلى نسبة سجلت بولاية البليدة بـ179 تلميذ، تليها ولاية بجاية في المرتبة الثانية بـ140 تلميذ، وبومرداس بـ120 تلميذ، ثم ولاية الجلفة بـ 90 تلميذا وولاية المدية بـ62 تلميذا. وأما الجزائر العاصمة مجتمعة بمديرياتها الثلاث، فإنها تحصي 600 حالة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1الجزائر تحضر لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية
2على المواطنين رفض استخراج وثائق الحالة المدنية المطلوبة في الملفات
3طلعي: لم نسحب مشاريع الأشغال العمومية من حدّاد
4بن فليس: كل شيء ممكن اليوم ..حتى الخامسة
5هذا مجال اختصاص أفراد الضبطية القضائية للمخابرات
Français English
الرأي
سليم قلالة
الشيخ محند أوالحسين.. عندما نجهل مَن نكون!
جمال لعلامي
..النحس!
رشيد ولد بوسيافة
الغبرطة مستمرة... و"دزو معاهم"!
محمّد الهادي الحسني
العدالة "الراقدة"
سلطان بركاني
هؤلاء يبغونها عوجا
جمال لعلامي
عيب وعار عليكم !
سلطان بركاني
عندما تتحوّل الألسن إلى أفاعٍ تلدغ!
صالح عوض
السودان يكسر الحصار
أبو بكر خالد سعد الله
من الذي تزعجه المدارس العليا للأساتذة؟!
التهامي مجوري
الشيخ الطيب العقبي والوهابية في ميزان التاريخ
الفيديو
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
رخصت لاستعانتهم بمرافقين في قاعات الاختبار
وزارة التربية تتكفل بتلاميذ "التوحد" خلال الإمتحانات الرسمية
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
تلقت وزارة التربية أوامر من الوزارة الأولى، تقضي بضرورة التكفل الجيد بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة المصابين "بالتوحد" خلال فترة الامتحانات المدرسية الرسمية، من خلال الترخيص لهم بالاستعانة "بمرافقين" داخل قاعات الامتحان، في وقت تحصي فيه الجزائر 4 آلاف تلميذ مصاب بمرض التوحد.
تغطيات ذات صلة
نشرية خاصة للأرصاد الجوية: تساقط كثيف للثلوج عبر 19 ولاية خلال الساعات المقبلة
وزارة التربية تتكفل بتلاميذ "التوحد" خلال الإمتحانات الرسمية
نصف الحافلات والشاحنات في الجزائر غير صالحة للسير في فصل الشتاء
جيلالي لبدوي: هل يعاقب من يرفض المشاركة في انتخابات مفبركة؟
محمد عيسى يستفز نقابة الأئمة...
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن الحكومة أسدت تعليمات لوزارة التربية، تحثها على ضرورة التكفل بملف التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة المتمدرسين المصابين بداء "التوحد"، تكفلا تاما، خاصة خلال فترة الامتحانات المدرسية الرسمية، وهي فترة جد حساسة، وذلك من خلال الترخيص لهم بالاستعانة "بمرافقين" تعينهم وزارة التضامن والأسرة، بالتنسيق مع الوصاية، مهمتهم مرافقة المترشحين داخل قاعات الامتحان.
تحرك الوزارة الأولى، جاء حسب مصادرنا كرد فعل على شكاوى أولياء التلاميذ من الصعوبات والعراقيل التي تعيق تمدرس أبنائهم خاصة في فترة الامتحانات المدرسية، أين يواجه أغلبهم مشكل التنقل من مقر سكناهم إلى مراكز الإجراء، في الوقت الذي أوصدت في وجوههم كافة الأبواب ولم تلق مطالبهم المرفوعة استجابة لا من قبل الإدارة المركزية ولا من مديريات التربية للولايات، لتبقى هذه الفئة تعاني في صمت وتدرس في ظروف أقل ما يقال عنها إنها "مزرية".
ومعلوم أن أرقام الوزارة أشارت إلى أن عدد المتمدرسين المصابين بداء "التوحد" بلغ 3467 متمدرس وطنيا، وأعلى نسبة سجلت بولاية البليدة بـ179 تلميذ، تليها ولاية بجاية في المرتبة الثانية بـ140 تلميذ، وبومرداس بـ120 تلميذ، ثم ولاية الجلفة بـ 90 تلميذا وولاية المدية بـ62 تلميذا. وأما الجزائر العاصمة مجتمعة بمديرياتها الثلاث، فإنها تحصي 600 حالة.