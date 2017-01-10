اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، الاثنين، زوجة عمر متين الذي قتل 49 شخصاً في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو في جوان، في منزلها في كاليفورنيا، حسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة الفيدرالية لوكالة فرانس برس.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في الشرطة لم تكشفها، إنها كانت على علم بمخطط زوجها الإرهابي وأنها اعتقلت بتهمة عرقلة سير القضاء.
وقام عناصر من الـ"إف بي آي" بتوقيفها في ساعة مبكرة في مدينة روديو على بعد أربعين كلم شمال شرق سان فرانسيسكو، كما قال المتحدث برنتيس دانر رافضاً إعطاء تفاصيل إضافية.
وأضاف أن توقيف نور سلمان مرتبط بالتهم الموجهة إليها في فلوريدا.
وكان حادث إطلاق النار في 12 جوان 2016 في ملهى بالس أسوأ هجوم إرهابي منذ 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وأسفر عن سقوط 49 قتيلاً و53 جريحاً. وقتل عمر متين برصاص الشرطة.
ويبدو أن الرجل الذي هاجر والداه من أفغانستان إلى الولايات المتحدة، أصبح متشدداً بعد أن اطلع على الدعاية الجهادية على الإنترنت.
وأكدت وزيرة العدل المنتهية ولايتها لوريتا لينش نبأ الاعتقال، الاثنين، وقالت لقناة "إم إس إن بي سي"، "إنها مسألة سنستمر في أخذها على محمل الجد".
وأضافت "قلنا منذ البداية أننا سندرس كافة أوجه هذه القضية وحياة مرتكب المجزرة لتحديد سبب إقدامه على هذا العمل ولمعرفة أيضاً من كان على علم بالأمر إذا كان هناك طرف آخر متورطاً، وإذا كانت هناك جهات أخرى يجب أن تتحمل مسؤولية في هذا الملف".
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"إف بي آي" يعتقل زوجة مرتكب هجوم أورلاندو
وكالات - الشروق أونلاين
اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، الاثنين، زوجة عمر متين الذي قتل 49 شخصاً في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو في جوان، في منزلها في كاليفورنيا، حسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة الفيدرالية لوكالة فرانس برس.
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ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في الشرطة لم تكشفها، إنها كانت على علم بمخطط زوجها الإرهابي وأنها اعتقلت بتهمة عرقلة سير القضاء.
وقام عناصر من الـ"إف بي آي" بتوقيفها في ساعة مبكرة في مدينة روديو على بعد أربعين كلم شمال شرق سان فرانسيسكو، كما قال المتحدث برنتيس دانر رافضاً إعطاء تفاصيل إضافية.
وأضاف أن توقيف نور سلمان مرتبط بالتهم الموجهة إليها في فلوريدا.
وكان حادث إطلاق النار في 12 جوان 2016 في ملهى بالس أسوأ هجوم إرهابي منذ 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وأسفر عن سقوط 49 قتيلاً و53 جريحاً. وقتل عمر متين برصاص الشرطة.
ويبدو أن الرجل الذي هاجر والداه من أفغانستان إلى الولايات المتحدة، أصبح متشدداً بعد أن اطلع على الدعاية الجهادية على الإنترنت.
وأكدت وزيرة العدل المنتهية ولايتها لوريتا لينش نبأ الاعتقال، الاثنين، وقالت لقناة "إم إس إن بي سي"، "إنها مسألة سنستمر في أخذها على محمل الجد".
وأضافت "قلنا منذ البداية أننا سندرس كافة أوجه هذه القضية وحياة مرتكب المجزرة لتحديد سبب إقدامه على هذا العمل ولمعرفة أيضاً من كان على علم بالأمر إذا كان هناك طرف آخر متورطاً، وإذا كانت هناك جهات أخرى يجب أن تتحمل مسؤولية في هذا الملف".