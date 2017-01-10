شهدت بلدية عين الحجر شرق ولاية سطيف اليومين الماضيين، حادثة وفاة محيرة لثلاثة أفراد من عائلة واحدة بسبب غاز أحادي الكاربون المنبعث من المدفأة. فكانت البداية بشيخ عمره 69 سنة، جاء من فرنسا لقضاء بضعة أيام مع عائلته لكن شاءت إرادة الله أن يفارق الحياة في موطنه الأصلي، فخلد إلى النوم في ليلة باردة ليتوفى، وعثر عليه في الصبيحة جثة هامدة، حيث مات اختناقا بالغاز من دون أن يتبين ذووه السبب.
وبعد مراسيم الجنازة، جاء الدور على شقيقه البالغ من العمر 57 سنة رفقة ابنه المشرف على الأربعين، اللذين خلدا إلى النوم في نفس الغرفة التي توفي فيها الضحية، فلقي الاثنان نفس المصير وفارقا الحياة بنفس الطريقة ليتبين أن الغرفة التي ظلت مغلقة منذ مدة فيها مدفأة لم تُشغل إلا مؤخرا، ومدخنتها مسدودة بأكياس بلاستيكية، ما سمح لغاز أحادي الكاربون بالتسرب داخل الغرفة ليقتل الشيخ وشقيقه وابن أخيه، لتعود العائلة إلى تنظيم جنازتين جديدتين بعد الجنازة الأولى.
.. وضبط فلاحين يسقون أراضيهم بمياه الصرف
ألقت مصالح الدرك لبلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، الأحد، القبض على 24 فلاحا بعد ضبطهم متلبسين بالسقي بالمياه القذرة.
المتهمون اعتادوا منذ مدة على توصيل مضخاتهم بقناة الصرف الرئيسية التي تصب فيها قاذورات المدينة بكاملها ليقوموا بتحويل مياهها إلى الحقول الموجودة بالمنطقة. وقد تم القيام بالعملية بعد ترصد الفلاحين المحتالين الذين يقومون بسد القناة الرئيسية لتجميع المياه القذرة واستغلالها في سقي مختلف أنواع الخضر التي اشتهرت بها المنطقة خاصة الطماطم والفلفل والبطاطا والخس والجزر. وبعد الترصد ألقي القبض على المتهمين الذين فتحت لهم ملفات أحيلت على العدالة ليستفيدوا من الإفراج على أن تتم محاكمتهم لاحقا بتهمة السقي بالمياه الملوثة، وهي التهمة التي تتراوح عقوبتها من عام إلى خمس سنوات حبسا نافذا.
وحسب العارفين بالميدان، فإن بعض الفلاحين المحتالين يلجؤون إلى هذه الطريقة ليس فقط بسبب أزمة المياه بل لأن المياه الملوثة تساعد على النمو السريع للمحصول.. لكن مع احتوائه سموما قد تودي بحياة المستهلكين. وسبق لمصالح الدرك أن ضبطت في السابق مساحات شاسعة بولاية سطيف تسقى بمياه الصرف.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1شابّ يستولي على 4 ملايير من تركة أخواله المغتربين
2"هاذو ولادي.. القتيل ربي يرحمو والقاتل الله يشفيه"
3"أزمة تموين" بالغذاء والغاز.. والعاصفة تعزل 15 ولاية
4هكذا قتل "إرهابي" سابق وأشقاؤه جارهم بـ "ساطور"
5الطرقات تبيد 4 أشخاص والغاز يخنق 19 شخصا خلال يوم واحد
Français English
الرأي
سليم قلالة
الشيخ محند أوالحسين.. عندما نجهل مَن نكون!
جمال لعلامي
..النحس!
رشيد ولد بوسيافة
الغبرطة مستمرة... و"دزو معاهم"!
محمّد الهادي الحسني
العدالة "الراقدة"
سلطان بركاني
هؤلاء يبغونها عوجا
جمال لعلامي
عيب وعار عليكم !
سلطان بركاني
عندما تتحوّل الألسن إلى أفاعٍ تلدغ!
صالح عوض
السودان يكسر الحصار
أبو بكر خالد سعد الله
من الذي تزعجه المدارس العليا للأساتذة؟!
التهامي مجوري
الشيخ الطيب العقبي والوهابية في ميزان التاريخ
الفيديو
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
عائلة تفقد ثلاثة من أفرادها بسبب الغاز
شيخ يدفن شقيقه ليلحق به رفقة ابنه في اليوم الموالي بسطيف
سمير مخربش
شهدت بلدية عين الحجر شرق ولاية سطيف اليومين الماضيين، حادثة وفاة محيرة لثلاثة أفراد من عائلة واحدة بسبب غاز أحادي الكاربون المنبعث من المدفأة. فكانت البداية بشيخ عمره 69 سنة، جاء من فرنسا لقضاء بضعة أيام مع عائلته لكن شاءت إرادة الله أن يفارق الحياة في موطنه الأصلي، فخلد إلى النوم في ليلة باردة ليتوفى، وعثر عليه في الصبيحة جثة هامدة، حيث مات اختناقا بالغاز من دون أن يتبين ذووه السبب.
تغطيات ذات صلة
المجاهد والوزير الأسبق بوعلام باقي في ذمة الله
شيخ يدفن شقيقه ليلحق به رفقة ابنه في اليوم الموالي بسطيف
طلبة دكتوراه إعلام آلي بباب الزوار يستنجدون بحجار
حريق مهول بأنبوب نقل النفط بالأغواط
موجة عطش تؤجج الشارع بالطيبات في ورقلة
وبعد مراسيم الجنازة، جاء الدور على شقيقه البالغ من العمر 57 سنة رفقة ابنه المشرف على الأربعين، اللذين خلدا إلى النوم في نفس الغرفة التي توفي فيها الضحية، فلقي الاثنان نفس المصير وفارقا الحياة بنفس الطريقة ليتبين أن الغرفة التي ظلت مغلقة منذ مدة فيها مدفأة لم تُشغل إلا مؤخرا، ومدخنتها مسدودة بأكياس بلاستيكية، ما سمح لغاز أحادي الكاربون بالتسرب داخل الغرفة ليقتل الشيخ وشقيقه وابن أخيه، لتعود العائلة إلى تنظيم جنازتين جديدتين بعد الجنازة الأولى.
.. وضبط فلاحين يسقون أراضيهم بمياه الصرف
ألقت مصالح الدرك لبلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، الأحد، القبض على 24 فلاحا بعد ضبطهم متلبسين بالسقي بالمياه القذرة.
المتهمون اعتادوا منذ مدة على توصيل مضخاتهم بقناة الصرف الرئيسية التي تصب فيها قاذورات المدينة بكاملها ليقوموا بتحويل مياهها إلى الحقول الموجودة بالمنطقة. وقد تم القيام بالعملية بعد ترصد الفلاحين المحتالين الذين يقومون بسد القناة الرئيسية لتجميع المياه القذرة واستغلالها في سقي مختلف أنواع الخضر التي اشتهرت بها المنطقة خاصة الطماطم والفلفل والبطاطا والخس والجزر. وبعد الترصد ألقي القبض على المتهمين الذين فتحت لهم ملفات أحيلت على العدالة ليستفيدوا من الإفراج على أن تتم محاكمتهم لاحقا بتهمة السقي بالمياه الملوثة، وهي التهمة التي تتراوح عقوبتها من عام إلى خمس سنوات حبسا نافذا.
وحسب العارفين بالميدان، فإن بعض الفلاحين المحتالين يلجؤون إلى هذه الطريقة ليس فقط بسبب أزمة المياه بل لأن المياه الملوثة تساعد على النمو السريع للمحصول.. لكن مع احتوائه سموما قد تودي بحياة المستهلكين. وسبق لمصالح الدرك أن ضبطت في السابق مساحات شاسعة بولاية سطيف تسقى بمياه الصرف.