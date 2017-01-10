عن عمر ناهز 95 سنة المجاهد والوزير الأسبق بوعلام باقي في ذمة الله

توفي المجاهد ووزير الشؤون الدينية والعدل الأسبق بوعلام باقي، الإثنين، عن عمر يناهز 95 سنة، حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وكان الفقيد قد تقلد عدة مسؤوليات في الدولة في ثمانينات القرن الماضي على غرار منصب وزير الشؤون الدينية ووزير العدل. كما انتخب المرحوم كنائب في المجلس الشعبي الوطني سنة 1977.

وإثر هذا المصاب الجلل بعث وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، برقية تعازي لعائلة الفقيد أبرز فيها الانجازات التي حققتها هذه "الشخصية الوطنية البارزة" خاصة في قطاع الشؤون الدينية حيث كان له الفضل في اقتراح ومتابعة عدة مشاريع مساجد كبرى.