طاغابو: الإستثمار في الصناعات التقليدية لمكافحة الأزمة

دعت الوزيرة المنتدبة، لدى وزير تهيئة الإقليم، والسياحة والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية، السيدة عائشة طاغابو، من ولاية خنشلة، الثلاثاء، أصحاب الحرف، وممارسي الأعمال الحرة، إلى الاستثمار في الصناعات التقليدية، باعتبارها الوسيلة الأنسب حاليا للوضع الراهن للبلاد لمكافحة الأزمة الاقتصادية، ودعتهم إلى ضرورة الانفتاح أكثر على العالم الخارجي، وعدم عزل أنفسهم داخل قاعات العروض، ومضاعفة العمليات الجوارية، والعمل على ترقية منتجاتهم، مهما كان نوعها.

طاغابو خلال زيارتها إلى وحدة نسيج الزرابي بمدينة بابار، في أول محطة لها، أكدت أنه من الضروري إحداث تغيير جذري في نشاط الحرفيين، واتخاذ مبادرة التوجه إلى المستهلك والبقاء دوما على تواصل قصد تنويع المعروضات، وبلوغ مستوى النوعية، قبل أن تدعو المشاركين في العرض، بوحدة الزرابي ببابار، إلى التموقع ميدانيا من خلال تنظيم العديد من التظاهرات الترقوية الجوارية، والاستمرار في ممارسة مهنتهم وفقا لمعادلة الإبداع والابتكار باعتباره ضمان استمرارية الصناعة التقليدية ومرافقتها لتطور السوق.