حجزت مصالح الشرطة عبر "فرقة التدخل السريع" لأمن ولاية باتنة، الإثنين، عشرين صاعقا كهربائيا بحوزة شاب بمدينة باتنة، حسبما أفادت به مصادر مطلعة.
وكانت فرقة الشرطة تلقت معلومات دقيقة عن حيازة شاب كمية من الصواعق الكهربائية، ويبلغ الشاب 34 سنة، حيث كان قادما على متن حافلة من ولاية سطيف نحو محطة المسافرين أذرار الهارة جنوب باتنة، وعثر خلال تفتيشه على الصواعق الكهربائية المحظورة التي جلبها من سوق دبي بدائرة العلمة ولاية سطيف بغرض بيعها لخواص.
وأكدت مصادر أن الشاب وجهت له تهمة حيازة أسلحة بيضاء من دون رخصة فأعد له ملف جزائي قبيل تقديمه إلى النيابة المحلية، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس المؤقت مع مواصلة التحقيق للكشف عن مصدر بيع هذه الصواعق المصنفة ضمن الأسلحة الخطيرة.
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فرقة التدخل السريع للشرطة تحجز 20 صاعقا كهربائيا بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
حجزت مصالح الشرطة عبر "فرقة التدخل السريع" لأمن ولاية باتنة، الإثنين، عشرين صاعقا كهربائيا بحوزة شاب بمدينة باتنة، حسبما أفادت به مصادر مطلعة.
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وكانت فرقة الشرطة تلقت معلومات دقيقة عن حيازة شاب كمية من الصواعق الكهربائية، ويبلغ الشاب 34 سنة، حيث كان قادما على متن حافلة من ولاية سطيف نحو محطة المسافرين أذرار الهارة جنوب باتنة، وعثر خلال تفتيشه على الصواعق الكهربائية المحظورة التي جلبها من سوق دبي بدائرة العلمة ولاية سطيف بغرض بيعها لخواص.
وأكدت مصادر أن الشاب وجهت له تهمة حيازة أسلحة بيضاء من دون رخصة فأعد له ملف جزائي قبيل تقديمه إلى النيابة المحلية، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس المؤقت مع مواصلة التحقيق للكشف عن مصدر بيع هذه الصواعق المصنفة ضمن الأسلحة الخطيرة.