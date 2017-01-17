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في بلادي...

بريشة: أيوب
date 2017/01/17 | views 91 comments 1
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    SoloDZ - الرؤية العبقرية التي يرى نظامنا بها الاشياء 2017/01/17 على 19:15
    1

    لي يسرق طرف خبز يتم سجنه لكي يشبع من الخبز والفاكهة والبياردو وصالة كمال الاجسام والتلفون واللتلفزيون والانترنت .. الخ من الرفاهية الموجودة في سجون حقوق الانسان في بلادنا وهكذا يكون النظام قد انتشل زوالي من الجوع الى الشبعة وفي نوع من الرفاهية وحمى المجتمع بذلك من السرقة والسراقين اما الذي يسرق الملايير فيمنع من السفر حتى لا يقوم بتهريب امواله الى الخارج ويلحق بها اما اذا استبق تهريبها فيمنع من السفر لكي لا يذهب ويتمتع بها فيجد سارقي الملايير انفسهم مجبرون على استثمارها او صرفها هنا في البلاد !

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