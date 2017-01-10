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ربط ذلك بتنظيم انتخابات نزيهة
مناصرة: الإسلاميون سيحصدون 180 مقعد في البرلمان القادم
توقع عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، فوز الإسلاميين بأكثر من 180 مقعد في البرلمان القادم، في حال كان الاقتراع شفافا ونزيها.
وقال مناصرة في حوار مع وكالة الأناضول أن "حظوظ الإسلاميين كبيرة قد تصل إلى 40%، إذا كانت الانتخابات نزيهة وفق المعايير الدولية في الشفافية والحرية، ولكنها لن تقل عن 25% مهما كانت درجة التزوير وجشع المزورين".
وبعملية حسابية فإن توقعات وزير الصناعة الأسبق، تعطي الأحزاب الإسلامية مجتمعة 184 مقعد في المجلس الشعبي الوطني من بين 462 التي يتم التنافس عليها، فيما قدر الحد الأدنى بـ115 مقعد في حال حدوث تزوير واسع النطاق كما قال.
ويرى رئيس جبهة التغيير، أن هناك ثلاثة أسباب تجعل الانتخابات التشريعية القادمة، الأكثر نزاهة خلال السنوات الأخيرة.
وهذه الأسباب هي: أن شرعية التزوير قد تعرت نهائيا بعدما جفت شرعية النفط وتآكلت شرعية التاريخ، فلم يعد أمام الجزائريين من حل للأزمة إلا الشرعية الدستورية الشعبية، وكذا نضج الطبقة السياسية والتنسيق بينها مما يوفر إطارا جماعيا للضغط على السلطة في اتجاه التقليل من التزوير واحترام الإرادة الشعبية.
أما السبب الثاني، وفق مناصرة، فهو "دم انتفاع السلطة من برلمان ضعيف لهيمنة الأحادية عليه، ورداءة مستوى بعض أعضائه خاصة عندما وصل التزوير في بعض الدوائر أن تنال قائمة حزب السلطة 100% من المقاعد فنجح من أغلقت بهم القائمة".
والسبب الثالث حسبه هو "إرادة من رئيس الجمهورية في تحصين الجزائر بالاستقرار والديمقراطية وإنهاء عهدته بإخراج البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال العودة الصريحة إلى الشعب ليقرر ويختار في إطار الجمهورية والوحدة الوطنية، وكذلك استيعاب الاحتجاجات الشعبية والقلق الاجتماعي أمام عجز الحكومة عن إيجاد الحلول والتحكم في التطورات".
ويرى رئيس جبهة التغيير التي أعلنت الاندماج مع حركة حمس، أن دخول كل الأحزاب الإسلامية في قوائم انتخابية موحدة، أمر صعب في الوقت الراهن.
مواطن في بلد رضع أبنائه من حليب النسيان 2017/01/17 على 19:401
إن كان حقا المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين فإذا إنتخب عليكم الجزائريون فإن أحرقتمونا أحياء هذه المرة فذلك ما نستحق
محمد - tebessa2017/01/17 على 19:442
(تمتع بالصحو ما دمت فيه ولا تخف أن يزول حتى يزولا) غباء حركة حماس التي رضعت ورتعت ما زالت تحن إلى الفيء ، أظن أن (اللاقمي ) دورك مخك فأصبحت تهرف بما تعرف وبما لا تعرف ،أفق أو ناموا ولا تستيقظوا أبدا فما فاز إلا النوام إذا كانوا من أمثالك ، لا أستغرب تربية الشوراقراطية .
بلقاسم2017/01/17 على 19:483
.................... خط الرمل........النفاثات في العقد..... القزانات......الرقية.....التنجيم.....الحظ......ووو....وكلها من الشعوذة....
...حددوا النسب المئوية ولكل قسمته ..
.والناجحون معرفون فبل الانتخابات.......
فلماذا يلومون على السيد
علي بن افبيس إذا ....
Halim - Algerie2017/01/17 على 19:494
الي يحسب وحدو يلقى الزايد
2017/01/17 على 19:515
انا ماشي تع فوط مي إلى نتومى جو طالعين نفوتي كونتركم
ابو:شيليا2017/01/17 على 19:536
رغم مسار المرحوم نحناح.....كان في القمة.....وفي خدمة بلده.....لكن الجزائر في حاجة ...الى شبابها.....بعيدا عن أفكاركم.....بعيدا عن التنويم المغناطيسي للشعوب منذ قرون....نريد أن نحاكي الشعب الياباني والألماني......حتى نساير البلدان المتقدمة.....نتائج الإنتخابات ستكون على رؤوس الأصابع لا غير....الشعب فاق
مواطن مسكين 2017/01/17 على 20:16
كيف تطابنا بأن نحاكي اليابان او المانيا يا أخي وهم كفار فلماذا لا نحاكي مثلا أفغانستان أو السعودية وهم مسلمون مثلنا
2017/01/17 على 20:07
يو فاقو بيك ...............
ASEF - HONA2017/01/17 على 20:037
كي يدي هو 180 مقعد نزيهة بصح كي مايديش مزورة وفي كلتا الحالتين الشعب راهو مطلق الفوط شكون يمدلك 180 مقعد
مراد باتنة 05 الجزائر - الجزائر2017/01/17 على 20:058
انا شخصيا واعبر عن راي الشخصي اذا كان انتخبت اعليكم احرقوني حيا السماح والرباح والله ما انفوطي اعليكم الاحزاب الاسلامية كيما راهي ماانفوطيش اعليهم انفوطي على اسرائيل وماانفوطيش على حزب ديني يستغل الدين للوصول الى الكرسي
محمد - الجزائر2017/01/17 على 20:239
لا اسلاميون ولا برامج ناس انتهازيون هذا باسم الوطنية وهو ابعد ما يكون عنها وهذا باسم الدين ولا يعرف من الدين الا ما يتناسب مع مصالحه وذاك باسم الديمقراطية والديمقراطية منه براء وخاصة الاسلاميون في الانتخابات لا يركزون الا من كان له عرش كبير يستطيع ان يتلاعب بالسذج من ابناء عرشه ثم ان نجح يتباهون بان الناخبين قداختاروا برنامج حزبهم
Walid - Algerie2017/01/17 على 20:3610
اعتقد ان السيد مناصرة قد اخطأ في الرقم فاضاف صفرا على اليمين بدل اليسار عن اي مقاعد تتحدث يا دكتور انزل الى الشارع و ستعرف ما حجمكم الان ام ان جو الصالونات و و الفنادق والحاشية المنافقة التي تنقل لكم عكس الواقع جعلك تتوهم انه لا يزال عندكم بقية باقية لدى الشعب