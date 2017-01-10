ربط ذلك بتنظيم انتخابات نزيهة مناصرة: الإسلاميون سيحصدون 180 مقعد في البرلمان القادم

توقع عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، فوز الإسلاميين بأكثر من 180 مقعد في البرلمان القادم، في حال كان الاقتراع شفافا ونزيها.

وقال مناصرة في حوار مع وكالة الأناضول أن "حظوظ الإسلاميين كبيرة قد تصل إلى 40%، إذا كانت الانتخابات نزيهة وفق المعايير الدولية في الشفافية والحرية، ولكنها لن تقل عن 25% مهما كانت درجة التزوير وجشع المزورين".

وبعملية حسابية فإن توقعات وزير الصناعة الأسبق، تعطي الأحزاب الإسلامية مجتمعة 184 مقعد في المجلس الشعبي الوطني من بين 462 التي يتم التنافس عليها، فيما قدر الحد الأدنى بـ115 مقعد في حال حدوث تزوير واسع النطاق كما قال.

ويرى رئيس جبهة التغيير، أن هناك ثلاثة أسباب تجعل الانتخابات التشريعية القادمة، الأكثر نزاهة خلال السنوات الأخيرة.

وهذه الأسباب هي: أن شرعية التزوير قد تعرت نهائيا بعدما جفت شرعية النفط وتآكلت شرعية التاريخ، فلم يعد أمام الجزائريين من حل للأزمة إلا الشرعية الدستورية الشعبية، وكذا نضج الطبقة السياسية والتنسيق بينها مما يوفر إطارا جماعيا للضغط على السلطة في اتجاه التقليل من التزوير واحترام الإرادة الشعبية.

أما السبب الثاني، وفق مناصرة، فهو "دم انتفاع السلطة من برلمان ضعيف لهيمنة الأحادية عليه، ورداءة مستوى بعض أعضائه خاصة عندما وصل التزوير في بعض الدوائر أن تنال قائمة حزب السلطة 100% من المقاعد فنجح من أغلقت بهم القائمة".

والسبب الثالث حسبه هو "إرادة من رئيس الجمهورية في تحصين الجزائر بالاستقرار والديمقراطية وإنهاء عهدته بإخراج البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال العودة الصريحة إلى الشعب ليقرر ويختار في إطار الجمهورية والوحدة الوطنية، وكذلك استيعاب الاحتجاجات الشعبية والقلق الاجتماعي أمام عجز الحكومة عن إيجاد الحلول والتحكم في التطورات".

ويرى رئيس جبهة التغيير التي أعلنت الاندماج مع حركة حمس، أن دخول كل الأحزاب الإسلامية في قوائم انتخابية موحدة، أمر صعب في الوقت الراهن.