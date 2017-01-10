الحلقة ستُبث صبيحة هذا الخميس عبر "صباح الشروق": فؤاد ومان: اسم رابح درياسة أكبر من "ألحان وشباب"

في حلقة مميزة جدا ستُبث صبيحة هذا الخميس، استضاف برنامج "صباح الشروق"، الذي ينشطه لطفي عيشوني على قناة "الشروق العامة"، كلا من الفنان محمد فؤاد ومان والإعلامية المخضرمة فاطمة الزهراء زرواطي في حوار عاد من خلاله الضيفان لسرد حكايات ومواقف عديدة من صميم عملهما، بالإضافة لإبداء رأيهما في الكثير من القضايا المتعلقة بمجال عملهما.

ومان: أين كان هؤلاء خلال عشرية الدم؟

وقد حملت الحلقة العديد من التصريحات القوية، بينها تصريح الفنان فؤاد ومان برأيه في لجنة تحكيم برنامج "ألحان وشباب" التي قال عنها: "الفنان رابح درياسة وبلا شك قامة وقيمة فنية كبيرة كلنا نعتز بها.. لكن -وهذا من وجهة نظر شخصية- هو أنقص من قيمته بقبوله الظهور في لجنة تحكيم "ألحان وشباب".. فاتحا في سياق آخر النار على وزارة الثقافة، بقوله إن فنانين كُثر هجروا الجزائر أيام العشرية السوداء ولم يعرفوها، والآن عادوا للغناء بمهرجاناتها ومناسباتها الوطنية بعد عودة الأمان إليها: "من المؤسف أن وزارة الثقافة توجه لهؤلاء دعوات باش يحييو حفلات ويدفعولهم ثروات.. واحنا الفنانين اللي ماتخليناش على الوطن في أزمته صرنا مهمشين".

زرواطي: لا أستطيع الابتعاد عن الجزائر

أما الضيفة الثانية فاطمة الزهراء زرواطي، فقد تحدثت عن نكران جميل البعض وعدم اعترافهم بما قدمته عبر مسيرتها المهنية، خاصة أولئك الذين يبحثون عن الكراسي ليس إلا، حيث أن ما لا يعرفه الكثيرون (وهو ما لم تذكره عبر البرنامج) أن زرواطي استقالت من منصبها كنائب مدير عام في القناة الجزائرية الثالثة، مكتفية بمنصب موظفة في مؤسسة التلفزيون الجزائري.

ولأول مرة ستتحدث ضيفة "عيشوني" عن مشاريعها خلال سنة 2017، أبرزها دخولها مجال السياسة. كما ستحكي زرواطي عن العشرية السوداء وتحديات عاشتها مذيعات التسعينات.. لافتة أنها لا تستطيع الابتعاد عن الجزائر، إذ وعبر سفرياتها الكثيرة إلى دول العالم للمشاركة في ملتقيات دولية تخص البيئة كممثلة للجزائر، دائما تعد الساعات كي تصعد الطائرة للرجوع إلى الجزائر.

كثرة القنوات سمح بتجديد الوجوه

وحول سؤال وجهه لها لطفي عيشوني: أنتم محظوظون ببروزكم في عهد القناة الواحدة، والتي صنعت لكم قاعدة جماهيرية كبيرة، عكس مذيعي القنوات الفضائية العديدة اليوم وزحمة البرامج المنتشرة على مدار اليوم؟؟.. ردت زرواطي: "بالعكس، الآن توجد منافسة أكثر وفرص عمل أكبر للشباب من المذيعين والمذيعات، الأمر الذي سمح بتجديد وتنوع في الوجوه".. كما شاطرت زرواطي رأي منشط "صباح الخير" حول بعض القنوات الفضائية العربية التي استغلت الوضع الأمني للجزائر خلال سنوات الجمر، وقامت باستنزاف الطاقات الإعلامية الجزائرية وذلك بضمها لطاقمها.. هنا قالت زرواطي أنها تلقت عديد العروض، لكنها رفضتها جميعها.