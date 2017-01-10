"أباد" الغاز المحترق عائلتين بخنشلة وأم البواقي على التوالي، قضوا اختناقا. ففي خنشلة، توفي أربعة أفراد من عائلة لعبيدي، بينهم عميد كلية التاريخ بجامعة عبس لغرور. وبأم البواقي، توفي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، بعد استنشاقهم أحادي أكسيد الكربون.
انتشلت زوال الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية، للوحدة الثانوية، ببلدية المحمل، شرق الولاية خنشلة، أربع جثث، من عائلة واحدة، من أعمار مختلفة تتراوح ما بين ست سنوات وأربعين سنة من العمر، توفوا اختناقا بالغاز، المتسرّب من مدفأة منزلهم بوسط مدينة المحمل، في الوقت الذي نجت ربة البيت، بأعجوبة، بعد أن تم إنقاذها من قبل مصالح الحماية المدنية ووصفت حالتها بالصعبة جدا، حيث تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش إلى عين المكان، وأمر مصالح الأمن الخارجي بالمحمل بفتح تحقيق معمق، حول الحادثة التي هزت المنطقة، مع عرض الجثث على الطبيب الشرعي، وقد تم نقل الجثث الأربع، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، من طرف ذات المصالح، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خنشلة.
الحادثة التي أدخلت في حدود الساعة الثانية زوالا، من نهار الثلاثاء، مدينة المحمل، في حداد حقيقي، كان ضحيتها الأب الذي قارب الأربعين وهو الدكتور عبد العزيز لعبيدي عميد كلية التاريخ بجامعة خنشلة، المنحدر من منطقة المسيلة، وثلاثة أطفال، في حين نجت الأم 31 سنة المنحدرة من المحمل، بأعجوبة من الموت، في اللحظات الأخيرة، وزوجته أستاذة تاريخ وجغرافيا في ثانوية المحمل، أما مصدر الغازات السامة، فانبعث من مدفأة المنزل، في ظروف جوية قاسية بلغت فيها درجة البرودة 4 تحت الصفر، وتفطن أحد أقارب الزوجة إلى الغياب غير المبرر للضحايا، ما استدعى التدخل، قبل اكتشاف الكارثة.
كما تدخلت، مساء الثلاثاء، وحدة الحماية المدنية، بعين كرشة، بولاية أم البواقي، من أجل حادث مماثل، تمثل في اختناق عائلة تقطن بحي حسيبة بوغازي بوسط مدينة عين كرشة، تتكون من ستة أفراد بغاز أوّل أكسيد كاربون، حيث أسفر الحادث عن وفاة الأب البالغ من العمر 45 عاما، وطفليه البالغين من العمر 14 و10 سنوات، فيما تم نقل الأم البالغة من العمر 36 عاما وطفلين آخرين، سنتان وسنة واحدة، على جناح السرعة إلى مستشفى سليمان عميرات بعين مليلة لتلقي الإسعافات اللازمة، ووصفت مصادرنا حالة الأم والطفلين بالخطيرة.
أسماء الضحايا
1 - عبد العزيز لعبيدي 40 سنة خنشلة
2 - تقي الدين لعبيدي 8 سنوات خنشلة
3 - آية لعبيدي 6 سنوات خنشلة
4 - ضياء الدين لعبيدي 10 سنوات خنشلة
5 - قطوش الربعي 45 سنة أم البواقي
6 - الطفلة أ. قطوش 14 سنة أم البواقي
7 - رميسة قطوش 10 سنوات أم البواقي
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الغاز يقتل 7 أفراد من عائلتين بخنشلة وأم البواقي
ط. مامن/ آمال شيبان
"أباد" الغاز المحترق عائلتين بخنشلة وأم البواقي على التوالي، قضوا اختناقا. ففي خنشلة، توفي أربعة أفراد من عائلة لعبيدي، بينهم عميد كلية التاريخ بجامعة عبس لغرور. وبأم البواقي، توفي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، بعد استنشاقهم أحادي أكسيد الكربون.
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انتشلت زوال الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية، للوحدة الثانوية، ببلدية المحمل، شرق الولاية خنشلة، أربع جثث، من عائلة واحدة، من أعمار مختلفة تتراوح ما بين ست سنوات وأربعين سنة من العمر، توفوا اختناقا بالغاز، المتسرّب من مدفأة منزلهم بوسط مدينة المحمل، في الوقت الذي نجت ربة البيت، بأعجوبة، بعد أن تم إنقاذها من قبل مصالح الحماية المدنية ووصفت حالتها بالصعبة جدا، حيث تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش إلى عين المكان، وأمر مصالح الأمن الخارجي بالمحمل بفتح تحقيق معمق، حول الحادثة التي هزت المنطقة، مع عرض الجثث على الطبيب الشرعي، وقد تم نقل الجثث الأربع، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، من طرف ذات المصالح، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خنشلة.
الحادثة التي أدخلت في حدود الساعة الثانية زوالا، من نهار الثلاثاء، مدينة المحمل، في حداد حقيقي، كان ضحيتها الأب الذي قارب الأربعين وهو الدكتور عبد العزيز لعبيدي عميد كلية التاريخ بجامعة خنشلة، المنحدر من منطقة المسيلة، وثلاثة أطفال، في حين نجت الأم 31 سنة المنحدرة من المحمل، بأعجوبة من الموت، في اللحظات الأخيرة، وزوجته أستاذة تاريخ وجغرافيا في ثانوية المحمل، أما مصدر الغازات السامة، فانبعث من مدفأة المنزل، في ظروف جوية قاسية بلغت فيها درجة البرودة 4 تحت الصفر، وتفطن أحد أقارب الزوجة إلى الغياب غير المبرر للضحايا، ما استدعى التدخل، قبل اكتشاف الكارثة.
كما تدخلت، مساء الثلاثاء، وحدة الحماية المدنية، بعين كرشة، بولاية أم البواقي، من أجل حادث مماثل، تمثل في اختناق عائلة تقطن بحي حسيبة بوغازي بوسط مدينة عين كرشة، تتكون من ستة أفراد بغاز أوّل أكسيد كاربون، حيث أسفر الحادث عن وفاة الأب البالغ من العمر 45 عاما، وطفليه البالغين من العمر 14 و10 سنوات، فيما تم نقل الأم البالغة من العمر 36 عاما وطفلين آخرين، سنتان وسنة واحدة، على جناح السرعة إلى مستشفى سليمان عميرات بعين مليلة لتلقي الإسعافات اللازمة، ووصفت مصادرنا حالة الأم والطفلين بالخطيرة.
أسماء الضحايا
1 - عبد العزيز لعبيدي 40 سنة خنشلة
2 - تقي الدين لعبيدي 8 سنوات خنشلة
3 - آية لعبيدي 6 سنوات خنشلة
4 - ضياء الدين لعبيدي 10 سنوات خنشلة
5 - قطوش الربعي 45 سنة أم البواقي
6 - الطفلة أ. قطوش 14 سنة أم البواقي
7 - رميسة قطوش 10 سنوات أم البواقي