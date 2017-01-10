وقال المصدر نفسه ان فالس، المرشح للانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية، كان يصافح بعض مؤيديه امام مقر بلدية مدينة لامبال الصغيرة في منطقة بريتاني، عندما حاول شاب صفعه. الا ان احد عناصر الامن المكلفين حمايته منعه من ذلك والقى القبض عليه.
وقال فالس معلقا على الحادث "انا لم احضر الى هنا للكلام عن نفسي، هناك دائما اشخاص يريدون منع الديموقراطية من التعبير عن نفسها، والديموقراطية لا يمكن ان تكون عبر العنف".
ويبلغ المعتدي ال18 من العمر وقد اوقف بتهمة "ممارسة العنف بحق شخص مكلف بمهمة عامة" حسب ما افاد مصدر قضائي.
وفي الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي رش شاب يعارض اصلاح قانون العمل الذي كان يعمل عليه فالس، الاخير بالطحين بينما كان يزور سوقا للميلاد في مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا.
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شاب يحاول صفع فالس
وكالات
افاد مراسل فرانس برس ان شابا حاول الثلاثاء صفع رئيس الحكومة الفرنسية السابق مانويل فالس بينما كان في زيارة في منطقة بريتاني في غرب فرنسا.
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وقال المصدر نفسه ان فالس، المرشح للانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية، كان يصافح بعض مؤيديه امام مقر بلدية مدينة لامبال الصغيرة في منطقة بريتاني، عندما حاول شاب صفعه. الا ان احد عناصر الامن المكلفين حمايته منعه من ذلك والقى القبض عليه.
وقال فالس معلقا على الحادث "انا لم احضر الى هنا للكلام عن نفسي، هناك دائما اشخاص يريدون منع الديموقراطية من التعبير عن نفسها، والديموقراطية لا يمكن ان تكون عبر العنف".
ويبلغ المعتدي ال18 من العمر وقد اوقف بتهمة "ممارسة العنف بحق شخص مكلف بمهمة عامة" حسب ما افاد مصدر قضائي.
وفي الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي رش شاب يعارض اصلاح قانون العمل الذي كان يعمل عليه فالس، الاخير بالطحين بينما كان يزور سوقا للميلاد في مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا.