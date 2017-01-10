حزب بن فليس يرد على وزير الداخلية مقاطعتنا للإنتخابات كانت موجعة للنظام

أكد حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الثلاثاء، أن تصريحات وزير الداخلية حول سحب اعتماد مقاطعي الانتخابات، تعكس "انزعاج" النظام من قرار الحزب بعدم المشاركة في التشريعيات.

وجاء في بيان للحزب "يتأكد يوما بعد يوم، أن قرار طلائع الحريات بعدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم، كان قرارا موجعا بالنسبة للنظام السياسي القائم".

وأوضح أن وزير الداخلية "انضم إلى الحملة المغرضة والمشينة ضد الحزب، بتصريحات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مؤسفة ومحبطة، في وجه المستويات التي وصل إليها الحس بالمسؤولية والجدية في التكفل بالشأن العام".

ووفق حزي علي بن فليس "كشفت هذه التصريحات المستور، وعبرت عن النظرة الأبوية للمعارضة التي تتميز بها السلطة القائمة، وعن تصورها الطفيلي للممارسة السياسية وعن ذهنية المتاجرة بالانتخابات المتجذرة فيها".

وحسبه "تنم هذه التصريحات عن الإرادة التي تحدو النظام السياسي القائم، في قطع شوط جديد في بسط هيمنته الكاملة على الحياة السياسية في البلاد".

وهدد وزير الداخلية بدوي بمقر البرلمان قبل أيام، بسن إجراءات صارمة سيتم تضمينها في مشروع قانون الأحزاب، حيث سيعاد حسبه النظر في منح الاعتماد مستقبلا، التي تصل إلى حد "اشتراط المشاركة في الانتخابات لمنح الاعتماد للأحزاب ومعاقبة التشكيلات التي لا تسهم في تنشيط الحياة السياسية، وتدفع بالمواطنين إلى اليأس".

وتساءل ممثل الحكومة: "لماذا تأخذ الأحزاب الاعتماد؟ هل من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية فقط؟".