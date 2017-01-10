آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
-
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
-
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
-
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
-
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
-
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
-
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
-
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
-
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
-
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
حزب بن فليس يرد على وزير الداخلية
مقاطعتنا للإنتخابات كانت موجعة للنظام
أكد حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الثلاثاء، أن تصريحات وزير الداخلية حول سحب اعتماد مقاطعي الانتخابات، تعكس "انزعاج" النظام من قرار الحزب بعدم المشاركة في التشريعيات.
وجاء في بيان للحزب "يتأكد يوما بعد يوم، أن قرار طلائع الحريات بعدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم، كان قرارا موجعا بالنسبة للنظام السياسي القائم".
وأوضح أن وزير الداخلية "انضم إلى الحملة المغرضة والمشينة ضد الحزب، بتصريحات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مؤسفة ومحبطة، في وجه المستويات التي وصل إليها الحس بالمسؤولية والجدية في التكفل بالشأن العام".
ووفق حزي علي بن فليس "كشفت هذه التصريحات المستور، وعبرت عن النظرة الأبوية للمعارضة التي تتميز بها السلطة القائمة، وعن تصورها الطفيلي للممارسة السياسية وعن ذهنية المتاجرة بالانتخابات المتجذرة فيها".
وحسبه "تنم هذه التصريحات عن الإرادة التي تحدو النظام السياسي القائم، في قطع شوط جديد في بسط هيمنته الكاملة على الحياة السياسية في البلاد".
وهدد وزير الداخلية بدوي بمقر البرلمان قبل أيام، بسن إجراءات صارمة سيتم تضمينها في مشروع قانون الأحزاب، حيث سيعاد حسبه النظر في منح الاعتماد مستقبلا، التي تصل إلى حد "اشتراط المشاركة في الانتخابات لمنح الاعتماد للأحزاب ومعاقبة التشكيلات التي لا تسهم في تنشيط الحياة السياسية، وتدفع بالمواطنين إلى اليأس".
وتساءل ممثل الحكومة: "لماذا تأخذ الأحزاب الاعتماد؟ هل من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية فقط؟".
العباسي - الجزائر ارض الله2017/01/17 على 22:321
من سال عليك يا تشيشه نهار العيد عندك شارع في مدينة باتنه يؤيدك
بلال - باتنة2017/01/17 على 22:352
ارى أملي في هذا الحزب '' أملي أنا ''
من أجل الجديد
و ضد الرداءة
كرهت
الإدارة و السياسة - في الجزائر2017/01/17 على 23:093
أكبر خطأ ارتكبه بدوي، هو ما قاله بخصوص المقاطعين؟ بن فليس و جيلالي نجحا في كشف النوايا؟ و في كشف نوع الديموقراطية عند السلطة؟ فهي سلطة تكيل بمكيال خاص و على المقاس؟ و سيأتي دور أحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات؟ فلكل دوره؟؟؟؟