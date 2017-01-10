حريق مهول في مستودع "باناسونيك" بقصر المعارض

نشب حريق مهول صباح اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة وبالتحديد بقصر المعارض، على الساعة السابعة و 47 دقيقة.

الحريق اندلع على مستوى مستودع تخزين أجهزة "باناسونيك" للصناعات الكهرو منزلية، بقصر المعارض، المحمدية، حيث شوهد دخان كثيف يعلو مكان نشوب الحريق.

هذا وأوضح المكلف بالاعلام في الحماية المدنية لولاية الجزائر، بن خلف الله خالد، أن الحريق شب في مخزن مساحته ألف متر مربع به عتاد الكتروني، وأسباب الحريق تبقى مجهولة مع فتح تحقيق في الحادث.

وأكد المتحدث ذاته، أنه لا توجد أي خسائر بشرية، ما عدا انهيار سقف المخزن الموجه لخدمات ما بعد البيع. وتعمل أعوان الحماية المدنية على اخماد الحريق حيث جندت كل وحداتها لذلك.