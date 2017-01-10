كشفت مصادر من الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بالبويرة عن بلوغ ديون الأخير لدى شاغلي السكنات الاجتماعية أو المحلات التجارية 21 مليار سنتيم كعائدات إيجار لم يتم تحصيلها بعد، فيما بلغت نسبة التنازل عن الوحدات السكنية والتجارية للمستفيدين منها بالولاية 51 بالمائة فقط بعد تخلف البقية عن إيداع ملفاتهم لأسباب مختلفة.
ويعتمد الديوان في الوقت الحالي حسب تلك المصادر استراتيجية جديدة تقوم على التقرب أكثر لدى شاغلي السكنات والمتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار، وذلك بهدف معرفة الوضعية الحقيقية لتلك العائلات وفرز المتعمد منها والمتواجد في وضعية إجتماعية وإقتصادية صعبة، على أن يتم وضع حلول مريحة لها كجدولة الديون والتوقيع على تعهد بدفعها لاحقا، بالرغم من أن تلك المستحقات وفق نفس المصادر تعتبر رمزية ولا تغطي سوى جزء من مصاريف التسيير لتلك الوحدات السكنية، تلك الاستراتيجية مكنت من تقليص حجم الديون المتراكمة من 40 مليار سنة 2010 إلى 21 مليار سنتيم حاليا وهي في تقلص مستمر.
كما أضافت مصادر ديوان التسيير العقاري بالبويرة بأن عملية التنازل عن الوحدات السكنية والتجارية للمستفيدين منها تسير بوتيرة متوسطة حسب الطلبات والملفات المودعة، حيث بلغت الوحدات المتنازل عنها 5648 وحدة من أصل 11150 وحدة معنية بالتنازل بنسبة مئوية لم تتجاوز النصف بكثير، فيما لا تزال باقي الوحدات خارج العملية لأسباب مختلفة كعدم تقديم أو إيداع ملفات من طرف أصحابها للاستفادة من تنازل الدولة عنها لصالحهم.
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نسبة التنازل عن الوحدات السكنية والتجارية لم تتجاوز النصف
21 مليار سنتيم ديون "أوبيجيي" البويرة لدى شاغلي السكنات
أحسن حراش
كشفت مصادر من الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بالبويرة عن بلوغ ديون الأخير لدى شاغلي السكنات الاجتماعية أو المحلات التجارية 21 مليار سنتيم كعائدات إيجار لم يتم تحصيلها بعد، فيما بلغت نسبة التنازل عن الوحدات السكنية والتجارية للمستفيدين منها بالولاية 51 بالمائة فقط بعد تخلف البقية عن إيداع ملفاتهم لأسباب مختلفة.
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ويعتمد الديوان في الوقت الحالي حسب تلك المصادر استراتيجية جديدة تقوم على التقرب أكثر لدى شاغلي السكنات والمتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار، وذلك بهدف معرفة الوضعية الحقيقية لتلك العائلات وفرز المتعمد منها والمتواجد في وضعية إجتماعية وإقتصادية صعبة، على أن يتم وضع حلول مريحة لها كجدولة الديون والتوقيع على تعهد بدفعها لاحقا، بالرغم من أن تلك المستحقات وفق نفس المصادر تعتبر رمزية ولا تغطي سوى جزء من مصاريف التسيير لتلك الوحدات السكنية، تلك الاستراتيجية مكنت من تقليص حجم الديون المتراكمة من 40 مليار سنة 2010 إلى 21 مليار سنتيم حاليا وهي في تقلص مستمر.
كما أضافت مصادر ديوان التسيير العقاري بالبويرة بأن عملية التنازل عن الوحدات السكنية والتجارية للمستفيدين منها تسير بوتيرة متوسطة حسب الطلبات والملفات المودعة، حيث بلغت الوحدات المتنازل عنها 5648 وحدة من أصل 11150 وحدة معنية بالتنازل بنسبة مئوية لم تتجاوز النصف بكثير، فيما لا تزال باقي الوحدات خارج العملية لأسباب مختلفة كعدم تقديم أو إيداع ملفات من طرف أصحابها للاستفادة من تنازل الدولة عنها لصالحهم.