أوباما يخفف عقوبة مانينغ المدانة بتسريبات ويكيليكس

قال البيت الأبيض، إن الرئيس باراك أوباما خفف، الثلاثاء، عقوبة تشيلسي مانينغ المحللة السابقة في المخابرات العسكرية الأمريكية التي تقضي عقوبة السجن 35 عاماً لتسريبها ملفات سرية إلى موقع ويكيليكس.

وولدت مانينغ ذكراً باسم برادلي لكنها كشفت بعد إدانتها بالتجسس أنها امرأة.

وتقضي مانينغ التي كانت محللة مخابرات سابقة في العراق حكم السجن بعد إدانتها في محكمة عسكرية في أوت عام 2013 لتسريبها أكثر من 700 ألف وثيقة وفيديو وبرقية دبلوماسية وحسابات خاصة بميدان القتال لموقع ويكيليكس. ويعد هذا أكبر اختراق لمواد سرية في التاريخ الأمريكي.

وأقرت بمسؤوليتها عن تسريب المعلومات. وقال البيت الأبيض، إن عقوبتها بعد التخفيف ستنتهي في 17 ماي.

ويأتي العفو عن مانينغ (28 عاماً) بعيد أيام قليلة على إعلان موقع ويكيليكس، أن مؤسسه جوليان أسانج مستعد لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة إذا ما وافق أوباما على العفو عن الجندية السابقة.

وتشمل الملفات التي سلمتها مانينغ إلى ويكيليكس في عام 2010 فيديو يصور طائرة هليكوبتر أمريكية من الطراز أباتشي وهي تضرب مقاتلين عراقيين فيما يبدو مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً من بينهم صحفيان في وكالة رويترز للأنباء.

وقال محاميها، إن عقوبتها تتجاوز المعايير القانونية الدولية. وحاولت مانينغ الانتحار مرتين.