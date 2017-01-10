قال البيت الأبيض، إن الرئيس باراك أوباما خفف، الثلاثاء، عقوبة تشيلسي مانينغ المحللة السابقة في المخابرات العسكرية الأمريكية التي تقضي عقوبة السجن 35 عاماً لتسريبها ملفات سرية إلى موقع ويكيليكس.
وولدت مانينغ ذكراً باسم برادلي لكنها كشفت بعد إدانتها بالتجسس أنها امرأة.
وتقضي مانينغ التي كانت محللة مخابرات سابقة في العراق حكم السجن بعد إدانتها في محكمة عسكرية في أوت عام 2013 لتسريبها أكثر من 700 ألف وثيقة وفيديو وبرقية دبلوماسية وحسابات خاصة بميدان القتال لموقع ويكيليكس. ويعد هذا أكبر اختراق لمواد سرية في التاريخ الأمريكي.
وأقرت بمسؤوليتها عن تسريب المعلومات. وقال البيت الأبيض، إن عقوبتها بعد التخفيف ستنتهي في 17 ماي.
ويأتي العفو عن مانينغ (28 عاماً) بعيد أيام قليلة على إعلان موقع ويكيليكس، أن مؤسسه جوليان أسانج مستعد لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة إذا ما وافق أوباما على العفو عن الجندية السابقة.
وتشمل الملفات التي سلمتها مانينغ إلى ويكيليكس في عام 2010 فيديو يصور طائرة هليكوبتر أمريكية من الطراز أباتشي وهي تضرب مقاتلين عراقيين فيما يبدو مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً من بينهم صحفيان في وكالة رويترز للأنباء.
وقال محاميها، إن عقوبتها تتجاوز المعايير القانونية الدولية. وحاولت مانينغ الانتحار مرتين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1هذا ما وجدته الشرطة في منزل منفذ اعتداء إسطنبول
2التحقيق مع رئيس وزراء كندا بسبب "شبهة أخلاقية"
3شاب يحاول صفع فالس
4"إف بي آي" يعتقل زوجة مرتكب هجوم أورلاندو
5لافروف: هدف محادثات أستانة تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا
Français English
الرأي
عثمان سعدي
الجذر اللغوي للأمازيغ
ضو جمال
تعليمنا وجامعاتنا بلا أهداف!
عبد الرزاق قسوم
الحلال بيّن، والحرام بيّن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟
جمال لعلامي
ما وصلنا والو!
قادة بن عمار
"حمس".. الانقلاب!
سليم قلالة
الشيخ محند أوالحسين.. عندما نجهل مَن نكون!
جمال لعلامي
..النحس!
رشيد ولد بوسيافة
الغبرطة مستمرة... و"دزو معاهم"!
محمّد الهادي الحسني
العدالة "الراقدة"
سلطان بركاني
هؤلاء يبغونها عوجا
الفيديو
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أوباما يخفف عقوبة مانينغ المدانة بتسريبات ويكيليكس
وكالات - الشروق أونلاين
قال البيت الأبيض، إن الرئيس باراك أوباما خفف، الثلاثاء، عقوبة تشيلسي مانينغ المحللة السابقة في المخابرات العسكرية الأمريكية التي تقضي عقوبة السجن 35 عاماً لتسريبها ملفات سرية إلى موقع ويكيليكس.
تغطيات ذات صلة
ردود فعل غاضبة بعد إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب
نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب للمستشفى
ناشطة عارية تهاجم "ترامب" في مدريد!
دعوة لتدخل دولي يمنع "الإبادة الجماعية" لمسلمي الروهينغا
مقتل عميد و8 عسكريين في الجيش السوري جراء تفجير نفق في حرستا
وولدت مانينغ ذكراً باسم برادلي لكنها كشفت بعد إدانتها بالتجسس أنها امرأة.
وتقضي مانينغ التي كانت محللة مخابرات سابقة في العراق حكم السجن بعد إدانتها في محكمة عسكرية في أوت عام 2013 لتسريبها أكثر من 700 ألف وثيقة وفيديو وبرقية دبلوماسية وحسابات خاصة بميدان القتال لموقع ويكيليكس. ويعد هذا أكبر اختراق لمواد سرية في التاريخ الأمريكي.
وأقرت بمسؤوليتها عن تسريب المعلومات. وقال البيت الأبيض، إن عقوبتها بعد التخفيف ستنتهي في 17 ماي.
ويأتي العفو عن مانينغ (28 عاماً) بعيد أيام قليلة على إعلان موقع ويكيليكس، أن مؤسسه جوليان أسانج مستعد لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة إذا ما وافق أوباما على العفو عن الجندية السابقة.
وتشمل الملفات التي سلمتها مانينغ إلى ويكيليكس في عام 2010 فيديو يصور طائرة هليكوبتر أمريكية من الطراز أباتشي وهي تضرب مقاتلين عراقيين فيما يبدو مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً من بينهم صحفيان في وكالة رويترز للأنباء.
وقال محاميها، إن عقوبتها تتجاوز المعايير القانونية الدولية. وحاولت مانينغ الانتحار مرتين.