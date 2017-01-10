نقلت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة "سي بي إس" في هيوستن عن كبيرة موظفي مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، الأربعاء، إنه نُقل إلى المستشفى في هيوستن في ولاية تكساس.
وقالت جين بيكر للمحطة التلفزيونية، إن حالة بوش (92 عاماً) مستقرة وهو "بخير" ومن المتوقع أن يعود للمنزل خلال يومين.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جيم مكغراث المتحدث باسم أسرة بوش أو من المستشفى الذي نُقل إليه.
وبوش هو والد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن وحاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش الذي سعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وبوش الأب ينتمي للحزب الجمهوري مثل ابنيه وعمل نائباً للرئيس خلال ولايتي الرئيس الأسبق رونالد ريغان قبل انتخابه رئيساً عام 1988. وتولى بوش الأب مهام الرئاسة لفترة واحدة.
وخلال الأعوام الماضية ظهر بوش الأب على كرسي متحرك ودخل المستشفى مرتين خلال عام 2014 الأولى لمدة سبعة أسابيع لإصابته بالتهاب رئوي ومرة أخرى لمشكلات في التنفس. وفي جويلية 2015 سقط بوش الأب في منزل العائلة في مين ليصاب بكسر في إحدى فقرات العنق.
ومنذ أن بدأ بوش الأب العقد العاشر من عمره صار ظهوره نادراً.
وفي عام 2016 شارك بوش الأب في الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لهجوم اليابان على بيرل هاربر بحضور احتفال في مكتبته في جامعة تكساس أيه آند إم. الذي حصل خلاله بوب دول السيناتور الجمهوري السابق عن كانساس على جائزة الخدمة العامة.
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نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب للمستشفى
رويترز - الشروق أونلاين
نقلت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة "سي بي إس" في هيوستن عن كبيرة موظفي مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، الأربعاء، إنه نُقل إلى المستشفى في هيوستن في ولاية تكساس.
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وقالت جين بيكر للمحطة التلفزيونية، إن حالة بوش (92 عاماً) مستقرة وهو "بخير" ومن المتوقع أن يعود للمنزل خلال يومين.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جيم مكغراث المتحدث باسم أسرة بوش أو من المستشفى الذي نُقل إليه.
وبوش هو والد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن وحاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش الذي سعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وبوش الأب ينتمي للحزب الجمهوري مثل ابنيه وعمل نائباً للرئيس خلال ولايتي الرئيس الأسبق رونالد ريغان قبل انتخابه رئيساً عام 1988. وتولى بوش الأب مهام الرئاسة لفترة واحدة.
وخلال الأعوام الماضية ظهر بوش الأب على كرسي متحرك ودخل المستشفى مرتين خلال عام 2014 الأولى لمدة سبعة أسابيع لإصابته بالتهاب رئوي ومرة أخرى لمشكلات في التنفس. وفي جويلية 2015 سقط بوش الأب في منزل العائلة في مين ليصاب بكسر في إحدى فقرات العنق.
ومنذ أن بدأ بوش الأب العقد العاشر من عمره صار ظهوره نادراً.
وفي عام 2016 شارك بوش الأب في الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لهجوم اليابان على بيرل هاربر بحضور احتفال في مكتبته في جامعة تكساس أيه آند إم. الذي حصل خلاله بوب دول السيناتور الجمهوري السابق عن كانساس على جائزة الخدمة العامة.